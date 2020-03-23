У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У вівторок, 24 березня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 24 березня Челябінськ

Води не буде за наступними адресами:

вул. Ю. Кондратюка (житлові будинки);

вул. Ю. Кондратюка, 3Б, 7А (адміністративні будівлі), 11А;

вул. Велика Діївська, 30 (адміністративні будівлі).

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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