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23 березня • оновлено в 19:45
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Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У вівторок, 24 березня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 24 березня

У Дніпрі відключать воду 24 березня

Челябінськ

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Ю. Кондратюка (житлові будинки);

  • вул. Ю. Кондратюка, 3Б, 7А (адміністративні будівлі), 11А;

  • вул. Велика Діївська, 30 (адміністративні будівлі).

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найглибшому і найбільшому озері України Світязі, розташованому на Волині, катастрофічно впав рівень води. За рік вона відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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