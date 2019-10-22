У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У п'ятницю, 25 жовтня, з 9:30 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

Відключення води в Дніпрі 25 жовтня unsplash.com

Води не буде за наступними адресами:

вул. Бутова, будинки з № 1 по № 264;

вул. Байкальська, 2Б (ВАТ "Підприємство з іноземними інвестиціями" Інтеркерама ").

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 23 жовтня, в шести районах Дніпрі не буде світла. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж

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