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22 жовтня • оновлено в 17:35
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У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У п'ятницю, 25 жовтня, з 9:30 до 18:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

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Відключення води в Дніпрі 25 жовтня

Відключення води в Дніпрі 25 жовтня

unsplash.com

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Бутова, будинки з № 1 по № 264;

  • вул. Байкальська, 2Б (ВАТ "Підприємство з іноземними інвестиціями" Інтеркерама ").

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 23 жовтня, в шести районах Дніпрі не буде світла. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж

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Україна Дніпро
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