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8 жовтня • оновлено в 13:34
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У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У вівторок, 8 жовтня, з 09:30 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

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Води не буде за наступними адресами:

Відключення води в Дніпрі 8 жовтня

Відключення води в Дніпрі 8 жовтня

News One

• пр. Слобожанський, 85А, 87А;

• вул. Артеківська, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17;

• вул. Калинова, 13, 15, 17;

• вул. Дівоча, 5, 7, 9, 10, 11.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 8 жовтня в п'яти районах відключать електрику. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж.

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Україна Дніпро
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