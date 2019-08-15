У Дніпрі попередили про відключення світла: список адрес

У Дніпрі 16 серпня три райони залишаться без електрики.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
IPnews
Адреси, за якими не буде світла:
Новокодацький район:
вул. Дружби, 2-14, 3-13;
вул. Золотоосіння, 36-76, 88, 71-111;
вул. Піщана 1-29, 2-48;
вул. Соснова, 4-20, 26, 28;
вул. Депутатська, 9-15, 18-28;
вул. Водяна, 1-9, 2-24;
вул. Крутогірна, 1-35, 2-68.
Самарський район:
вул. Каширська 1-5,42,44;
вул. Чаплинська 38-136,163-201;
пров. Дубінінський 42-60;
вул. Дубінінська 59-89
вул. Білокам'яна 53-65, 48-62.
Соборний район:
пров. Коновальця 2а, 4;
вул. Єфремова 19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом в кіоску. Дитину довелося госпіталізувати у відділення кардіоревматології.
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