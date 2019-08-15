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У Дніпрі попередили про відключення світла: список адрес

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У Дніпрі 16 серпня три райони залишаться без електрики.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

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Адреси, за якими не буде світла:

Новокодацький район:

  • вул. Дружби, 2-14, 3-13;

  • вул. Золотоосіння, 36-76, 88, 71-111;

  • вул. Піщана 1-29, 2-48;

  • вул. Соснова, 4-20, 26, 28;

  • вул. Депутатська, 9-15, 18-28;

  • вул. Водяна, 1-9, 2-24;

  • вул. Крутогірна, 1-35, 2-68.

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Самарський район:

  • вул. Каширська 1-5,42,44;

  • вул. Чаплинська 38-136,163-201;

  • пров. Дубінінський 42-60;

  • вул. Дубінінська 59-89

  • вул. Білокам'яна 53-65, 48-62.

Соборний район:

  • пров. Коновальця 2а, 4;

  • вул. Єфремова 19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом в кіоску. Дитину довелося госпіталізувати у відділення кардіоревматології.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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