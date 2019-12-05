У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У п'ятницю, 6 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Одесская жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Крюковська, 2-24, 1-45 а;
вул. Михайлівська, 75-99, 8-102;
вул. Вітчизняна, 2-8, 3-47;
вул. Артюшенко, 78-90, 58-60-64-66 / 2;
вул. Робкорівська, 26-106, 27-73;
вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
вул. Волоколамська, 1-33;
вул. Желябова, 27,37-65,2-76;
вул. Лермонтова, 1-31,2-32;
вул. Промислова, 7,35-95,32-88;
вул. Пушкіна, 4-34;
вул. Северодвінську, 1-7;
вул. Шолохова, 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д.
Індустріальний район:
пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;
вул. Калинова, 98, 100;
вул. С. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;
вул. Амурська, 2-34, 1-31;
вул. Абхазська, 2-34, 1-29,
вул. Верещагіна, 2-30, 1-29;
вул. Менделеева, 2-52, 1-47;
вул. Рєпіна, 10;
вул. Янтарна, 54-62;
вул. М.Вовчок, 2-6, 9;
вул. Браворская, 2-6, 1-3;
вул. Вологодська, 11-21, 12-30,
вул. Єнісейська, 1-37, 2-40;
вул. Далекосхідна, 1-43,
вул. С. Ковалевської, 6, 8, 10, 12.
Центральний район:
вул. Воскресенська, 14, 16, 20;
просп. О.Поля, 27д, 29;
площа Вокзальна, 1, 2.
Шевченківський район:
вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10;
ж/м Тополя-2 б, 1-4.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 5 грудня, на Запорізькому шосе в Дніпрі 21-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з балкона на 10-му поверсі.
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