У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У п'ятницю, 6 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Крюковська, 2-24, 1-45 а;

вул. Михайлівська, 75-99, 8-102;

вул. Вітчизняна, 2-8, 3-47;

вул. Артюшенко, 78-90, 58-60-64-66 / 2;

вул. Робкорівська, 26-106, 27-73;

вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

вул. Волоколамська, 1-33;

вул. Желябова, 27,37-65,2-76;

вул. Лермонтова, 1-31,2-32;

вул. Промислова, 7,35-95,32-88;

вул. Пушкіна, 4-34;

вул. Северодвінську, 1-7;

вул. Шолохова, 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д.

Індустріальний район:

пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

вул. Калинова, 98, 100;

вул. С. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

вул. Амурська, 2-34, 1-31;

вул. Абхазська, 2-34, 1-29,

вул. Верещагіна, 2-30, 1-29;

вул. Менделеева, 2-52, 1-47;

вул. Рєпіна, 10;

вул. Янтарна, 54-62;

вул. М.Вовчок, 2-6, 9;

вул. Браворская, 2-6, 1-3;

вул. Вологодська, 11-21, 12-30,

вул. Єнісейська, 1-37, 2-40;

вул. Далекосхідна, 1-43,

вул. С. Ковалевської, 6, 8, 10, 12.

Центральний район:

вул. Воскресенська, 14, 16, 20;

просп. О.Поля, 27д, 29;

площа Вокзальна, 1, 2.

Шевченківський район:

вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10;

ж/м Тополя-2 б, 1-4.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 5 грудня, на Запорізькому шосе в Дніпрі 21-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з балкона на 10-му поверсі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся