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5 грудня • оновлено в 16:27
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Карина Бондаренко

У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

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У п'ятницю, 6 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Одесская жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Крюковська, 2-24, 1-45 а;

  • вул. Михайлівська, 75-99, 8-102;

  • вул. Вітчизняна, 2-8, 3-47;

  • вул. Артюшенко, 78-90, 58-60-64-66 / 2;

  • вул. Робкорівська, 26-106, 27-73;

  • вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

  • вул. Волоколамська, 1-33;

  • вул. Желябова, 27,37-65,2-76;

  • вул. Лермонтова, 1-31,2-32;

  • вул. Промислова, 7,35-95,32-88;

  • вул. Пушкіна, 4-34;

  • вул. Северодвінську, 1-7;

  • вул. Шолохова, 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д.

Індустріальний район:

  • пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

  • вул. Калинова, 98, 100;

  • вул. С. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

  • вул. Амурська, 2-34, 1-31;

  • вул. Абхазська, 2-34, 1-29,

  • вул. Верещагіна, 2-30, 1-29;

  • вул. Менделеева, 2-52, 1-47;

  • вул. Рєпіна, 10;

  • вул. Янтарна, 54-62;

  • вул. М.Вовчок, 2-6, 9;

  • вул. Браворская, 2-6, 1-3;

  • вул. Вологодська, 11-21, 12-30,

  • вул. Єнісейська, 1-37, 2-40;

  • вул. Далекосхідна, 1-43,

  • вул. С. Ковалевської, 6, 8, 10, 12.

Центральний район:

  • вул. Воскресенська, 14, 16, 20;

  • просп. О.Поля, 27д, 29;

  • площа Вокзальна, 1, 2.

  • Шевченківський район:

  • вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10;

  • ж/м Тополя-2 б, 1-4.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 5 грудня, на Запорізькому шосе в Дніпрі 21-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з балкона на 10-му поверсі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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