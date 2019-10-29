У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У середу, 30 жовтня, в чотирьох районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

У Дніпрі відключать світ 30 жовтня brovary.net.ua

Шевченківський район:

пер. Блоку, 1, 2, 4;

вул. Кониського, 41 - 47;

вул. Дарвіна, 1 - 17а, 2 - 12, 41 - 43;

вул. Дегтягрева, 5 - 9, 31 - 55, 12 - 38;

вул. Загородня, 37, 43, 47;

вул. Курганівська, 55;

вул. Свєтлова, 2 20, 19;

пер. Сорочинський, 1 - 25, 2 - 4;

вул. Повітова, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Симона Петлюри, 1 - 7, 2 - 8;

вул. Українська, 2.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Передова, 456 - 508, 504;

вул. Казахстанська, 1 - 7, 2 - 28;

вул. Широка, 86, 88, 90, 85 - 91;

вул. Рилєєва, 40 - 146, 107 - 31, 107 - 221;

вул. трансформаторна;

вул. Каруни, 2 - 12;

вул. Темина, 1 - 29;

пр. Слобожанський, 13;

вул. Луговська, 183.

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 23 - 37;

вул. Агнії Барто, 30, 38, 39;

вул. Космонавтів, 2 - 8, 1, 4а.

Новокодакський район:

вул. Учительська, 3 - 15, 4 - 18;

вул. Шкільна, 1 - 9, 2 - 32;

пер. Шкільний, 1 - 9, 2 - 16;

вул. Кохановская, 80 - 118, 83 - 113;

пер. Лермонтова, 1 - 13, 6 - 30;

вул. Золотоосенняя, 15 - 55, 20 - 28а, 113;

пер. Золотоосенній, 17 - 47, 24 - 44;

вул. Сонячна, 1 - 19, 2 - 16;

вул. Косинського, 1 - 21, 2 - 22;

вул. Паркова, 2 - 14;

пер. Парковий, 1 - 5, 2 - 10;

вул. Горького, 1 - 43, 12 - 24;

пер. Горького, 5 - 9, 2 - 26;

вул. Стадіонна, 2б - 22, 3 - 19;

пер. Стадіонний, 1 - 21;

вул. Дачна, 5 - 29, 6 - 18;

пер. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;

СТ "Комунальники";

вул. Степова, 7 - 17;

СТ "Зелена хвиля";

вул. Красіна, 3 - 9;

вул. Родомановская, 1 - 5, 2 - 14;

СТ "Фантазія".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі прогримів масштабний вибух на маслоекстракційному заводі "Потоки". Займання сталося в складських приміщеннях, де зберігалися відходи від насіння соняшнику.

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