У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У середу, 30 жовтня, в чотирьох районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
У Дніпрі відключать світ 30 жовтня
brovary.net.ua
Шевченківський район:
пер. Блоку, 1, 2, 4;
вул. Кониського, 41 - 47;
вул. Дарвіна, 1 - 17а, 2 - 12, 41 - 43;
вул. Дегтягрева, 5 - 9, 31 - 55, 12 - 38;
вул. Загородня, 37, 43, 47;
вул. Курганівська, 55;
вул. Свєтлова, 2 20, 19;
пер. Сорочинський, 1 - 25, 2 - 4;
вул. Повітова, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Симона Петлюри, 1 - 7, 2 - 8;
вул. Українська, 2.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Передова, 456 - 508, 504;
вул. Казахстанська, 1 - 7, 2 - 28;
вул. Широка, 86, 88, 90, 85 - 91;
вул. Рилєєва, 40 - 146, 107 - 31, 107 - 221;
вул. трансформаторна;
вул. Каруни, 2 - 12;
вул. Темина, 1 - 29;
пр. Слобожанський, 13;
вул. Луговська, 183.
Самарський район:
вул. 20-річчя Перемоги, 23 - 37;
вул. Агнії Барто, 30, 38, 39;
вул. Космонавтів, 2 - 8, 1, 4а.
Новокодакський район:
вул. Учительська, 3 - 15, 4 - 18;
вул. Шкільна, 1 - 9, 2 - 32;
пер. Шкільний, 1 - 9, 2 - 16;
вул. Кохановская, 80 - 118, 83 - 113;
пер. Лермонтова, 1 - 13, 6 - 30;
вул. Золотоосенняя, 15 - 55, 20 - 28а, 113;
пер. Золотоосенній, 17 - 47, 24 - 44;
вул. Сонячна, 1 - 19, 2 - 16;
вул. Косинського, 1 - 21, 2 - 22;
вул. Паркова, 2 - 14;
пер. Парковий, 1 - 5, 2 - 10;
вул. Горького, 1 - 43, 12 - 24;
пер. Горького, 5 - 9, 2 - 26;
вул. Стадіонна, 2б - 22, 3 - 19;
пер. Стадіонний, 1 - 21;
вул. Дачна, 5 - 29, 6 - 18;
пер. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;
СТ "Комунальники";
вул. Степова, 7 - 17;
СТ "Зелена хвиля";
вул. Красіна, 3 - 9;
вул. Родомановская, 1 - 5, 2 - 14;
СТ "Фантазія".
Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі прогримів масштабний вибух на маслоекстракційному заводі "Потоки". Займання сталося в складських приміщеннях, де зберігалися відходи від насіння соняшнику.
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