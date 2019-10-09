У Дніпрі попередили про сильні заморозки та вітер

У середу, 9 жовтня, в Дніпрі очікуються сильні нічні заморозки і вітер до 20 м/с.

Рятувальники попереджають про I (жовтий) рівень небезпеки днем. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі прогнозують заморозки (ілюстрація)

"Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 9 жовтня оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище. Вночі та вранці по всій території Дніпропетровської області очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5. Рівень небезпеки II оранжевий (СМК II). Вдень у м. Дніпро і місцями по області очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с. Рівень небезпеки I жовтий (НМЯ I)", – сказано в повідомленні.

Також в середу в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, з поривами в Дніпрі і по області до 15-20 м/с. Вночі по території області в повітрі сильні заморозки 0-5 градусів, вдень температура повітря 10-15 градусів. По місту вночі в повітрі заморозки 0-2 градуси, вдень температура повітря 11-13 градусів.

У четвер, 10 жовтня, невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів, місцями на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси, вдень 15-20 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі через сильний дощ 5 жовтня затопило дитячий садок №182 на житловому масиві Західний. Вода потрапила всередину приміщення, просочила стелі і стіни. Дитсадок довелося закрити на кілька днів.

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