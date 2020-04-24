У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

У Дніпрі 28 квітня з 9:30 до 20:00 на кількох вулицях не буде водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Vgorode.ua

Води не буде за наступними адресами:

проспект Свободи, 209, 217, 219, 221, 223/1, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 244, 246, 247, 248, 250, 254, 261 , 262, 263, 264, 275, 285, 289, 299, 305, 305а, 311, 315, 319, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 337/1, 337/2, 347, 349, 351 , 357, 359, 359/1, 363, 365, 367, 369, 383, 385, 395, 397, 399;

вулиця Романа Мстиславича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;

вулиця Велика Діївська, 1, 3, 7.

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українці, які скористалися можливістю заздалегідь закупити газ на зиму за літніми цінами, не використали оплачений обсяг і зможуть повернути свої кошти. Гроші можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані на банківський рахунок.

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