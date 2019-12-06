У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

У Дніпрі, 9 грудня, з 10:00 до 13:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтними роботами на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води NewsOne

Води не буде за наступними адресами:

• пр. Миру;

• пров. фестивальний;

• вул. Миколи Міхновського;

• вул. Березинська, будинки з № 33 по № 61;

• вул. Генерала Захарченко, будинки з № 1 по № 15;

• пров. Вільний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

• вул. Усенко, будинки з № 1 по № 23;

• Донецьке шосе, будинки з № 97 № 137.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 6 грудня, 14-річний учень однієї зі шкіл Дніпра написав прощальну записку на дошці та зник. Дитина залишила свої речі в класі та вимкнув телефон.

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