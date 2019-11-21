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21 листопада • оновлено в 18:11
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Софія Ковнір

У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

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У Дніпрі, 26 листопада, з 10:00 до 22:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

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Води не буде за наступними адресами:

  • ж/м Сокіл-1;

  • ж/м Сокіл-2;

  • Лікарняний комплекс на вул. Космічній;

  • вул. Космічна, 13 (корп. 1, 2, 3);

  • вул. Космічна, 17К;

  • вул. Космічна, 19 (корп. 1);

  • вул. Космічна, 19Д;

  • вул. Космічна, 21;

  • вул. Космічна, 28Б, 28Л;

  • вул. Гаріна;

  • вул. Гайсинська;

  • вул. Писарева;

  • вул. Дорожня;

  • вул. Миру;

  • вул. Камська;

  • вул. Єреванська;

  • вул. Радісна;

  • пров. Дніпровський;

  • вул. Маршала Судця;

  • вул. Холмогорська;

  • вул. Євпаторійська;

  • вул. Слов’янська;

  • пр. Труда (від вул. Космічна до б-р Слави);

  • вул. Стартова;

  • вул. Панікахи, 1, 5, 7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське і Гвардійське. Через щоденних проривів водопроводу мешканці змушені виживати в спартанських умовах.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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