У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

У Дніпрі, 26 листопада, з 10:00 до 22:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
NewsOne
Води не буде за наступними адресами:
ж/м Сокіл-1;
ж/м Сокіл-2;
Лікарняний комплекс на вул. Космічній;
вул. Космічна, 13 (корп. 1, 2, 3);
вул. Космічна, 17К;
вул. Космічна, 19 (корп. 1);
вул. Космічна, 19Д;
вул. Космічна, 21;
вул. Космічна, 28Б, 28Л;
вул. Гаріна;
вул. Гайсинська;
вул. Писарева;
вул. Дорожня;
вул. Миру;
вул. Камська;
вул. Єреванська;
вул. Радісна;
пров. Дніпровський;
вул. Маршала Судця;
вул. Холмогорська;
вул. Євпаторійська;
вул. Слов’янська;
пр. Труда (від вул. Космічна до б-р Слави);
вул. Стартова;
вул. Панікахи, 1, 5, 7.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське і Гвардійське. Через щоденних проривів водопроводу мешканці змушені виживати в спартанських умовах.
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