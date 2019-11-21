У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: список адрес

У Дніпрі, 26 листопада, з 10:00 до 22:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води NewsOne

Води не буде за наступними адресами:

ж/м Сокіл-1;

ж/м Сокіл-2;

Лікарняний комплекс на вул. Космічній;

вул. Космічна, 13 (корп. 1, 2, 3);

вул. Космічна, 17К;

вул. Космічна, 19 (корп. 1);

вул. Космічна, 19Д;

вул. Космічна, 21;

вул. Космічна, 28Б, 28Л;

вул. Гаріна;

вул. Гайсинська;

вул. Писарева;

вул. Дорожня;

вул. Миру;

вул. Камська;

вул. Єреванська;

вул. Радісна;

пров. Дніпровський;

вул. Маршала Судця;

вул. Холмогорська;

вул. Євпаторійська;

вул. Слов’янська;

пр. Труда (від вул. Космічна до б-р Слави);

вул. Стартова;

вул. Панікахи, 1, 5, 7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське і Гвардійське. Через щоденних проривів водопроводу мешканці змушені виживати в спартанських умовах.

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