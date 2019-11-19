У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: адреси

На кількох вулицях Дніпра небуде водопостачання у четвер, 21 листопада.
Відключення води пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".
У четвер в Дніпрі весь день не буде води
24tv.ua
Зокрема, з 10:00 до 19:00 буде припинено водопостачання жителів і споживачів, розташованих за наступними адресами:
вул. Казакова, будинки від № 3 до № 73;
тупик Казакова;
вул. Генерала Пушкіна;
вул. Динамо;
вул. Ярославська;
вул. Великолукська;
вул. Рибінська;
вул. Батарейна;
вул. Одоєвського;
вул. Одоєвського, 16 (середня загальноосвітня школа № 49), 30 (дитячий садок № 209);
тупик Одоєвського;
пер. Одоєвського;
вул. Миколаївська;
вул. Толстого;
вул. Болгарська;
вул. Абхазька, будинки від № 9А до вул. Генерала Пушкіна;
пер. Абхазький;
пр. Гагаріна, парна сторона з № 74А до№ 128;
Запорізьке шосе, 2Д, 2Д / 1, 2Д / 2
пр. Богдана Хмельницького, 25А, 29М, 29Г, 29Р.
Крім того, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт підприємством ДМЕМ "Обленерго", планується відключення насосної станції від мереж електропостачання.
В результаті цього 21 листопада з 9:00 до 18:00 буде частково припинено водопостачання споживачів, розташованих на пр. Героїв, в будинках 48, 50.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське і Гвардійське. Через щоденних проривів водопроводу мешканці змушені виживати в спартанських умовах.
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