У Дніпрі попередили про масштабне відключення води: адреси

На кількох вулицях Дніпра небуде водопостачання у четвер, 21 листопада.

Відключення води пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У четвер в Дніпрі весь день не буде води 24tv.ua

Зокрема, з 10:00 до 19:00 буде припинено водопостачання жителів і споживачів, розташованих за наступними адресами:

вул. Казакова, будинки від № 3 до № 73;

тупик Казакова;

вул. Генерала Пушкіна;

вул. Динамо;

вул. Ярославська;

вул. Великолукська;

вул. Рибінська;

вул. Батарейна;

вул. Одоєвського;

вул. Одоєвського, 16 (середня загальноосвітня школа № 49), 30 (дитячий садок № 209);

тупик Одоєвського;

пер. Одоєвського;

вул. Миколаївська;

вул. Толстого;

вул. Болгарська;

вул. Абхазька, будинки від № 9А до вул. Генерала Пушкіна;

пер. Абхазький;

пр. Гагаріна, парна сторона з № 74А до№ 128;

Запорізьке шосе, 2Д, 2Д / 1, 2Д / 2

пр. Богдана Хмельницького, 25А, 29М, 29Г, 29Р.

Крім того, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт підприємством ДМЕМ "Обленерго", планується відключення насосної станції від мереж електропостачання.

В результаті цього 21 листопада з 9:00 до 18:00 буде частково припинено водопостачання споживачів, розташованих на пр. Героїв, в будинках 48, 50.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське і Гвардійське. Через щоденних проривів водопроводу мешканці змушені виживати в спартанських умовах.

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