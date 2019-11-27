У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: названі адреси

У четвер, 28 листопада, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 28 листопада в Чернігові

Так, світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Терещенківська, 23, 25, 27;

вул. Донецьке шосе, 108, 110;

вул. Чернігівська, 4 - 88, 31 - 105, 90 - 106, 179 - 249;

вул. Кемеровська, 1 - 31, 2 - 74, 33 - 115;

вул. Кольчугіна, 1 - 7, 24 - 34;

вул. Грінченка, 338 - 384, 393 - 459;

вул. Петрозаводська, 184 - 206, 191 - 215;

вул. Парникова, 1;

вул. Онежська, 225 - 227;

вул. Загорська, 1 - 63, 2 - 50;

вул. Передова, 781 - 789, 802 - 816;

вул. Бережна, 104 - 146а, 161 - 205;

вул. Епіка, 30 - 50, 33, 39, 43;

вул. Южнодвінська, 2 - 14.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 42б, 44, 44а;

вул. Дубініна, 1 - 103, 107;

вул. Станична, 1 - 85, 2 - 100;

вул. Олега Кошового, 2, 10, 10а, 10б;

вул. Обсерваторна, 24, 52;

пр-т Гагаріна, 8 - 22, 11, 12, 12а;

вул. Чернишевського, 11, 11а, 15;

вул. Трудових резервів, 5.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2, 2, 3, 4, 5, 6;

вул. Панікахи, 30г;

вул. Старокозацька, 1 - 5, 6, 8а, 12;

вул. Січових Стрільців, 11 - 13;

вул. Михайла Грушевського, 4б, 5.

Центральний район:

вул. Політехнічна, 96 - 104;

пров. Краснополянський, 1 - 95, 2 - 30;

просп. Олександра Поля, 2;

просп. Дмитра Яворницького, 93;

вул. Андрія Фабра, 4, 8.

Новокодацький район:

пров. Міцкевича, 17 - 27, 18 - 28, 24, 24а, 25 - 31;

вул. Велика Діївська, 321/1, 321/3, 323, 323а, 327 - 409, 243 - 275, 283а - 287, 291 - 311, 315а, 319;

вул. Миколи Куліша, 2 - 20, 21 - 23, 22 - 30, 30a, 27 - 35;

вул. Омська, 7 - 9, 18 - 22;

вул. Квіткова, 20, 22;

вул. Генерала Воливача, 129 - 179;

вул. Островського, 1б;

вул. Білоріченська, 16/2 - 68, 33 - 75, 70 - 94, 77 - 97;

вул. Демократична, 1 - 9, 2 - 10, 16, 18;

вул. Добролюбова, 23 - 35, 24 - 40, 35а - 63, 65 - 89, 70/2 - 98;

вул. Київська, 21 - 37, 39 - 67, 69 - 89;

вул. Ковельська, 1/1, 9/2, 3 - 7, 11, 13 - 17, 19, 21а, 23 - 39, 32 - 38;

вул. Сумська, 1 - 23, 2 - 24;

вул. Беринга, 1 - 19, 2 - 20, 32, 34, 42;

вул. Володимира Корецького, 1 - 15, 6 - 14;

вул. Лісова, 1 - 15, 6 - 14;

просп. Металургів, 54 - 110;

вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33;

вул. Флангова, 57 - 113, 60 - 108;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Олександра Красносільського, 32 - 36, 31 - 51;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 2 - 22;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

вул. Карпатська, 35 - 59, 40 - 64;

вул. Миргородська, 1 - 9, 2 - 8, 9/1;

вул. Ташкентська, 17, 19, 30, 31;

вул. Тіниста, 10 - 36, 9 - 31;

вул. Повстання, 1 - 13, 2 - 14, 15 - 21, 16 - 24;

вул. Сировка, 8, 9 - 19, 10 - 22;

вул. Металургійна, 9 - 37, 10 - 48;

вул. Братів Міллер, 16б, 18 - 32, 24;

вул. Виборзька, 18 - 24, 23 - 29, 27а;

вул. Гомельська, 12 - 24, 29 - 45, 31;

вул. Орловська, 17, 22;

вул. Докучаєва, 29 - 31, 28 - 36,33, 38;

вул. Полунична, 2 - 28, 3 - 9, 11 - 37;

вул. Демократична, 27 - 37, 34 - 42, 39;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 8;

вул. Шишкіна, 1 - 51, 4 - 48;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;

вул. Тупикова, 18 - 38;

вул. Краснодонська, 38 - 60, 57 - 71;

вул. Ковельська, 40 - 118, 41 - 53, 59 - 109;

вул. Василя Сидоренка, 51, 53, 66;

вул. Полковника Горленка, 29 - 31;

вул. Прокатна, 38, 43;

вул. Ставропольська, 1 - 25, 2 - 46, 31 - 69;

туп. Степовий, 2 - 12;

вул. Сухумська, 49, 54;

вул. Тупикова, 1 - 7, 2 - 16, 45;

туп. Шкільний, 1 - 7, 2 - 72;

вул. Романа Шухевича, 5а / 2, 5а / 1 8 - 12, 10, 14 - 18;

просп. Сергія Нігояна , 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3е, 5а, 5в, 5г, 7/2;

вул. Леваневського, 10.

Чечелівський район:

вул. Вахрушева, 1б, 3;

вул. Галілея, 2 - 8, 9, 9а, 11;

вул. Давидовська, 1 - 147, 8 - 16;

вул. Чухновського, 36а;

вул. Бобруйська, 34;

вул. Липецька, 32, 34, 34а;

пров. Давидовський, 80/1, 82/1;

вул. Басейна, 1 - 87, 2 - 76, 85, 87;

вул. Водоп'янова, 1, 2 - 74, 3 - 73а;

туп. Бассейний, 1 - 15, 2 - 30;

вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;

туп. Чухновського, 39;

вул. Амбулаторна, 3 - 15, 4 - 44, 15 - 33, 29, 46 - 80;

вул. Балістична, 2 - 22, 7 - 13, 15, 17, 34 - 38, 26, 30, 32;

вул. Манісмановська, 15 - 69, 20 - 68;

вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78, 82, 84, 88а, 90, 94;

вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;

вул. П'ятихатки, 20;

вул. Орловська, 35 - 61;

вул. Карбишева, 1 - 27, 2 - 28;

пров. Орловський, 8;

вул. Батайська, 1 - 31, 2 - 26;

вул. Трохима Романченка, 1 - 11, 2 - 18, 17 - 23;

вул. Керченська, 1 - 19, 2 - 20;

вул. П'ятирічки, 1 - 31, 2 - 34;

вул. Співдружності, 1 - 23, 2 - 26;

вул. Василя Сидоренка, 2 - 16, 7, 9, 11 - 49, 18 - 64, 60а;

вул. Давидова, 149 - 185;

вул. Сухумська, 1, 2 - 8, 3 - 47, 8 - 52;

вул. Ставропольська, 27, 29;

вул. Тютюнова, 6 - 8, 7, 10;

вул. Прокатна, 1 - 41, 2 - 36;

вул. Могилевська, 12 - 36, 13 - 37;

вул. Леоніда Жебуньова, 9, 12, 14, 14б;

вул. Гомельська, 21, 21/1, 21/2, 23, 23а, 25;

вул. Челябінська, 1, 2, 3;

вул. Щепкіна, 36 - 62;

пров. Альпійський, 3 - 27, 4 - 18;

вул. Бобруйська, 1 - 31, 2 - 32;

вул. Виборзька, 30 - 50, 53 - 109;

вул. Липецька, 1 - 29, 4 - 32;

пров. Виборзький, 1 - 19, 4 - 14, 59а - 65а;

пров. Орловський, 2, 2а, 4, 4а, 7, 9.

Самарський район:

вул. Роторна, 19;

вул. Карагандинська, 3, 5, 7;

вул. Домодєдовська, 1 - 17, 2 - 18а, 38, 40;

вул. Підгірна, 1 - 49, 2 - 42.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частина Дніпра залишиться без газу в 2020 році. Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання.

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