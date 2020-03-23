Головна Новини
23 березня • оновлено в 08:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

600
Читати матеріал російською

У понеділок, 23 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Сусанін

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район

  • вул. Данила Галицького, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;

  • вул. Данила Галицького, 8, 9д, 9е, 9ж;

  • вул. Правобережна, 7-15, 10-34;

  • вул. Волинська, 7, 7а;

  • вул. Електрозварна, 1-13;

  • вул. Шаляпіна, 2-16, 3-17;

  • вул. Уссурійська, 1-15, 2-14;

  • вул. Дніпрольстанівська, 57-127, 34, 64-146;

  • вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

  • вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

  • вул. Мукачівська, 1-61, 2-42, 52-76;

  • пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

  • вул. Базарна, 2-28;

  • вул. Приморська, 1-18;

  • вул. Костромська, 1-5;

Центральний район

  • просп. Д. Яворницького, 72а / 10, 74, 76

Самарський район

  • вул. Автодорожня 1-23,2-24,

  • вул. Мальовнича 118-178,65-103,103 / 1,

  • вул. Липнева 4-28,3-17,

  • вул. Солов'їна 77-163,66-146

  • вул. Туркменська 127-143,

  • пер. Стефаника 1-35, 45,

  • вул. Командира Юніна 81-99,98-114

Амур-Нижньодніпровський район

  • вул. Бальзаковська 5,16,12;

  • вул. Берегова 15-127,2-188;

  • туп. Береговий 2-8;

  • вул. Величка 2-80,1-73;

  • вул. Поздовжня 1-77,2-90;

  • вул. Прохолодна 38-58,41-75;

  • пров. Прохолодний 3-5,4-1;

  • вул. Підвітряна 1-77,2-90

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Новини

Топпублікації

Топблоги