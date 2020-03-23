У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 23 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Сусанін

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район

вул. Данила Галицького, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;

вул. Данила Галицького, 8, 9д, 9е, 9ж;

вул. Правобережна, 7-15, 10-34;

вул. Волинська, 7, 7а;

вул. Електрозварна, 1-13;

вул. Шаляпіна, 2-16, 3-17;

вул. Уссурійська, 1-15, 2-14;

вул. Дніпрольстанівська, 57-127, 34, 64-146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

вул. Мукачівська, 1-61, 2-42, 52-76;

пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

вул. Базарна, 2-28;

вул. Приморська, 1-18;

вул. Костромська, 1-5;

Центральний район

просп. Д. Яворницького, 72а / 10, 74, 76

Самарський район

вул. Автодорожня 1-23,2-24,

вул. Мальовнича 118-178,65-103,103 / 1,

вул. Липнева 4-28,3-17,

вул. Солов'їна 77-163,66-146

вул. Туркменська 127-143,

пер. Стефаника 1-35, 45,

вул. Командира Юніна 81-99,98-114

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Бальзаковська 5,16,12;

вул. Берегова 15-127,2-188;

туп. Береговий 2-8;

вул. Величка 2-80,1-73;

вул. Поздовжня 1-77,2-90;

вул. Прохолодна 38-58,41-75;

пров. Прохолодний 3-5,4-1;

вул. Підвітряна 1-77,2-90

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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