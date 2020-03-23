У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 23 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Сусанін
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район
вул. Данила Галицького, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;
вул. Данила Галицького, 8, 9д, 9е, 9ж;
вул. Правобережна, 7-15, 10-34;
вул. Волинська, 7, 7а;
вул. Електрозварна, 1-13;
вул. Шаляпіна, 2-16, 3-17;
вул. Уссурійська, 1-15, 2-14;
вул. Дніпрольстанівська, 57-127, 34, 64-146;
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;
вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;
вул. Мукачівська, 1-61, 2-42, 52-76;
пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;
вул. Базарна, 2-28;
вул. Приморська, 1-18;
вул. Костромська, 1-5;
Центральний район
просп. Д. Яворницького, 72а / 10, 74, 76
Самарський район
вул. Автодорожня 1-23,2-24,
вул. Мальовнича 118-178,65-103,103 / 1,
вул. Липнева 4-28,3-17,
вул. Солов'їна 77-163,66-146
вул. Туркменська 127-143,
пер. Стефаника 1-35, 45,
вул. Командира Юніна 81-99,98-114
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Бальзаковська 5,16,12;
вул. Берегова 15-127,2-188;
туп. Береговий 2-8;
вул. Величка 2-80,1-73;
вул. Поздовжня 1-77,2-90;
вул. Прохолодна 38-58,41-75;
пров. Прохолодний 3-5,4-1;
вул. Підвітряна 1-77,2-90
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