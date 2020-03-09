Головна Новини
9 березня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір

У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

370
Читати матеріал російською

У вівторок, 10 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Універсальна, 1-13;

  • вул. Богомаза, 1-23;

  • вул. Грінченка, 2-7;

  • вул. Громадянська, 1-10;

  • вул. Депутатська, 1-11;

  • вул. Яхневська, 21-33;

  • вул. Грабянки, 1-8;

  • вул. Скворцова, 2-11;

  • пров. Бурштиновий, 2, 3;

  • вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.

Шевченківський район:

  • вул. Старокозацька, 8-18, 17-21;

  • вул. Короленка, 15-19,8-10;

  • вул. Троїцька, 12-20,11-17.

Соборний район:

  • вул. Льотчиків, 1-31, 2-40;

  • вул. Вінницька, 1-29;

  • вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21;

  • п-к Льотчиків, 1-7;

  • вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в;

  • вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а;

  • п-к Крута Балка, 11-23, 6-10;

  • вул. Танкістів, 1-40;

  • вул. Черняховського, 1-39, 4-48;

  • вул. Боженка, 25, 27;

  • вул. Героїв Крут, 7, 9;

Новокодацький район:

  • вул. Алтайська;

  • вул. Беренга, 2-22, 3-19;

  • вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;

  • вул. Добролюбова, 23-63, 24-70;

  • вул. Київська, 21-67;

  • вул. Докучаєва, 8, 10;

  • вул. Білоріченська, 16-68, 33-75;

  • вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18;

  • вул. Сумська, 1-23, 2-24;

  • вул. Вільямса, 95-145;

  • вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60;

  • вул. Забайкальська, 1-93, 2-84;

  • вул. Толбухіна;

  • вул. Селянська, 2г;

  • вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;

  • вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

  • вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

  • вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

  • пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

  • вул. Базарна, 2-28;

  • вул. Приморська, 1-18;

  • вул. Костромська, 1-5.

Самарський район:

  • вул. Жовтоводська, 1-27,2-26;

  • вул. Наставників, 1-33,2-36;

  • вул. Пролісків, 1;

  • вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;

  • пров. Томський, 2-6,1-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалося за ринковими цінами підприємствам промисловості.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги