У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 10 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
34 канал
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Універсальна, 1-13;
вул. Богомаза, 1-23;
вул. Грінченка, 2-7;
вул. Громадянська, 1-10;
вул. Депутатська, 1-11;
вул. Яхневська, 21-33;
вул. Грабянки, 1-8;
вул. Скворцова, 2-11;
пров. Бурштиновий, 2, 3;
вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.
Шевченківський район:
вул. Старокозацька, 8-18, 17-21;
вул. Короленка, 15-19,8-10;
вул. Троїцька, 12-20,11-17.
Соборний район:
вул. Льотчиків, 1-31, 2-40;
вул. Вінницька, 1-29;
вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21;
п-к Льотчиків, 1-7;
вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в;
вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а;
п-к Крута Балка, 11-23, 6-10;
вул. Танкістів, 1-40;
вул. Черняховського, 1-39, 4-48;
вул. Боженка, 25, 27;
вул. Героїв Крут, 7, 9;
Новокодацький район:
вул. Алтайська;
вул. Беренга, 2-22, 3-19;
вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;
вул. Добролюбова, 23-63, 24-70;
вул. Київська, 21-67;
вул. Докучаєва, 8, 10;
вул. Білоріченська, 16-68, 33-75;
вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18;
вул. Сумська, 1-23, 2-24;
вул. Вільямса, 95-145;
вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60;
вул. Забайкальська, 1-93, 2-84;
вул. Толбухіна;
вул. Селянська, 2г;
вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;
вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;
вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;
вул. Базарна, 2-28;
вул. Приморська, 1-18;
вул. Костромська, 1-5.
Самарський район:
вул. Жовтоводська, 1-27,2-26;
вул. Наставників, 1-33,2-36;
вул. Пролісків, 1;
вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;
пров. Томський, 2-6,1-19.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалося за ринковими цінами підприємствам промисловості.
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