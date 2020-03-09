У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 10 березня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Універсальна, 1-13;

вул. Богомаза, 1-23;

вул. Грінченка, 2-7;

вул. Громадянська, 1-10;

вул. Депутатська, 1-11;

вул. Яхневська, 21-33;

вул. Грабянки, 1-8;

вул. Скворцова, 2-11;

пров. Бурштиновий, 2, 3;

вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.

Шевченківський район:

вул. Старокозацька, 8-18, 17-21;

вул. Короленка, 15-19,8-10;

вул. Троїцька, 12-20,11-17.

Соборний район:

вул. Льотчиків, 1-31, 2-40;

вул. Вінницька, 1-29;

вул. Космодем'янської, 4-24, 7-21;

п-к Льотчиків, 1-7;

вул. Заньковецької, 9, 11, 19б, 19в;

вул. Вишні, 1-31, 2-44, 6а, 15а;

п-к Крута Балка, 11-23, 6-10;

вул. Танкістів, 1-40;

вул. Черняховського, 1-39, 4-48;

вул. Боженка, 25, 27;

вул. Героїв Крут, 7, 9;

Новокодацький район:

вул. Алтайська;

вул. Беренга, 2-22, 3-19;

вул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;

вул. Добролюбова, 23-63, 24-70;

вул. Київська, 21-67;

вул. Докучаєва, 8, 10;

вул. Білоріченська, 16-68, 33-75;

вул. Демократична, 1-91, 2-10, 16, 18;

вул. Сумська, 1-23, 2-24;

вул. Вільямса, 95-145;

вул. Василя Стуса, 1-61, 2-60;

вул. Забайкальська, 1-93, 2-84;

вул. Толбухіна;

вул. Селянська, 2г;

вул. Дніпросталівська, 57-127, 34, 64-146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Велика Діївська, 292, 356-428, 407-453, 541;

вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пров. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39;

вул. Базарна, 2-28;

вул. Приморська, 1-18;

вул. Костромська, 1-5.

Самарський район:

вул. Жовтоводська, 1-27,2-26;

вул. Наставників, 1-33,2-36;

вул. Пролісків, 1;

вул. Томська, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;

пров. Томський, 2-6,1-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалося за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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