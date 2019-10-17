У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 18 жовтня в шести районах відключать світло.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 18 жовтня
joyreactor.cc
Світло відключать за такими адресами:
Новокодацький район:
пр-т Металургів, 12 - 38;
вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;
вул. Героїв революції, 25, 26, 27, 28, 30;
вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28;
пер. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;
вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;
СТ "Комунальник";
вул. Степова, 7 - 17;
СТ "Зелена хвиля";
пров. Красіна, 3 - 9;
вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;
СТ "Фантазія".
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Аржанова, 5т, 12;
вул. Магнітна, 1 - 7, 4 - 18;
вул. Знаменська, 4 - 8, 7 - 13;
вул. Шостинського, 2 - 14;
вул. Іванівська, 10;
вул. Самарська, 1 - 7, 8;
вул. Доватора, 1 - 7, 6 - 8;
вул. Новоселівська, 26 - 32;
вул. Андрусенко, 14;
вул. Петровської, 13.
Самарський район:
вул. Немировича-Данченка, 44 - 56, 26 - 32, 36, 40;
вул. Космонавтів, 18 - 26;
вул. Гаванська, 1.
Центральний район:
вул. Чапленка, 1 - 13, 14;
вул. Яворницького, 102;
вул. Вокзальна, 14.
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців, 61, 63;
вул. Петлюри, 6/1;
вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;
вул. Липинського, 10, 12;
пр-т Яворницького, 46.
Чечелівський район:
вул. Малахова, 1 - 85, 2 - 90;
вул. Лихачова, 1 - 89, 2 - 92;
вул. Прикордонна, 44.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на вулиці знайшли тіло чоловіка. Труп був повішений на високовольтній опорі. Загиблому на вигляд близько 30 років.
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