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17 жовтня • оновлено в 12:58
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У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

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У Дніпрі 18 жовтня в шести районах відключать світло.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 18 жовтня

У Дніпрі відключать світло 18 жовтня

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Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

  • пр-т Металургів, 12 - 38;

  • вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;

  • вул. Героїв революції, 25, 26, 27, 28, 30;

  • вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28;

  • пер. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;

  • СТ "Комунальник";

  • вул. Степова, 7 - 17;

  • СТ "Зелена хвиля";

  • пров. Красіна, 3 - 9;

  • вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;

  • СТ "Фантазія".

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Аржанова, 5т, 12;

  • вул. Магнітна, 1 - 7, 4 - 18;

  • вул. Знаменська, 4 - 8, 7 - 13;

  • вул. Шостинського, 2 - 14;

  • вул. Іванівська, 10;

  • вул. Самарська, 1 - 7, 8;

  • вул. Доватора, 1 - 7, 6 - 8;

  • вул. Новоселівська, 26 - 32;

  • вул. Андрусенко, 14;

  • вул. Петровської, 13.

Самарський район:

  • вул. Немировича-Данченка, 44 - 56, 26 - 32, 36, 40;

  • вул. Космонавтів, 18 - 26;

  • вул. Гаванська, 1.

Центральний район:

  • вул. Чапленка, 1 - 13, 14;

  • вул. Яворницького, 102;

  • вул. Вокзальна, 14.

Шевченківський район:

  • вул. Січових Стрільців, 61, 63;

  • вул. Петлюри, 6/1;

  • вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;

  • вул. Липинського, 10, 12;

  • пр-т Яворницького, 46.

Чечелівський район:

  • вул. Малахова, 1 - 85, 2 - 90;

  • вул. Лихачова, 1 - 89, 2 - 92;

  • вул. Прикордонна, 44.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на вулиці знайшли тіло чоловіка. Труп був повішений на високовольтній опорі. Загиблому на вигляд близько 30 років.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги
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