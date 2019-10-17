У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 18 жовтня в шести районах відключать світло.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 18 жовтня joyreactor.cc

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

пр-т Металургів, 12 - 38;

вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;

вул. Героїв революції, 25, 26, 27, 28, 30;

вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28;

пер. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;

СТ "Комунальник";

вул. Степова, 7 - 17;

СТ "Зелена хвиля";

пров. Красіна, 3 - 9;

вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14;

СТ "Фантазія".

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Аржанова, 5т, 12;

вул. Магнітна, 1 - 7, 4 - 18;

вул. Знаменська, 4 - 8, 7 - 13;

вул. Шостинського, 2 - 14;

вул. Іванівська, 10;

вул. Самарська, 1 - 7, 8;

вул. Доватора, 1 - 7, 6 - 8;

вул. Новоселівська, 26 - 32;

вул. Андрусенко, 14;

вул. Петровської, 13.

Самарський район:

вул. Немировича-Данченка, 44 - 56, 26 - 32, 36, 40;

вул. Космонавтів, 18 - 26;

вул. Гаванська, 1.

Центральний район:

вул. Чапленка, 1 - 13, 14;

вул. Яворницького, 102;

вул. Вокзальна, 14.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців, 61, 63;

вул. Петлюри, 6/1;

вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;

вул. Липинського, 10, 12;

пр-т Яворницького, 46.

Чечелівський район:

вул. Малахова, 1 - 85, 2 - 90;

вул. Лихачова, 1 - 89, 2 - 92;

вул. Прикордонна, 44.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на вулиці знайшли тіло чоловіка. Труп був повішений на високовольтній опорі. Загиблому на вигляд близько 30 років.

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