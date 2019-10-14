У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 15 жовтня в семи районах відключать світло.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Відключення світла в Дніпрі
dp.vgorode.ua
Індустріальний район:
вул. Воронежская, 33 - 52;
вул. Смоленська, 9 - 82а;
вул. Оренбурзька, 27 - 122;
вул. Новосибірська, 2 - 54, 25 - 79;
вул. Іркутська, 78 - 119;
вул. Байкальська, 33 - 58а;
вул. Холодильна, 27, 29, 31;
вул. Батумська, 2;
просп. Слобожанський, 99.
Амур-Нижньодніпровський район:
просп. Слобожанський, 143, 145, 149;
вул. Прянишникова, 2 - 62, 3 - 55, 4, 8, 14, 18, 62 - 72;
уд. Новгород-Сіверська, 1 - 51, 6 - 120;
вул. Петрозаводська, 212а - 276, 215 - 285, 276а - 370, 369А;
вул. Трансформаторна, 26 - 112а, 114 - 124;
пер. Трансформаторний, 1 - 7;
вул. Рилєєва, 2 - 34а, 31 - 107, 38, 40 - 86, 107 - 165а.
Центральний район:
вул. Михайла Грушевського, 5/7;
вул. Старокозацький, 5, 7, 9, 12а, 15;
вул. Січових Стрільців, 10;
просп. Дмитра Яворницького, 123, 123а, 125;
вул. Петра Григоренка, 3 - 35, 4 - 12;
вул. Миколи Руденка, 4 - 26;
вул. Ульяновська, 29;
вул. Юрія Савченка, 18 - 62, 19 - 43.
Соборний район:
вул. Олеся Гончара, 6, 8, 10 - 12, 16, 37;
вул. Жуковського, 25 - 35;
вул. Паторжинського, 7, 8;
вул. Мільмана, 25 - 69, 76 - 132;
вул. Володимира Сосюри;
Дніпровський спуск;
вул. Вінницька;
вул. Зої Космодем'янської;
вул. Володі Дубініна;
вул. Мандриківська, 80 - 96;
вул. Космодромная, 1, 2, 6, 7, 9;
вул. Євпаторійська, 100;
вул. Недєліна, 1;
бульвар Слави 28б, 32а, 32к;
вул. Камська, 1 - 29, 2а - 4б, 64;
вул. Миру, 1 - 43, 6 - 58, 66, 66а, 72, 74, 80.
Новокодакський район:
вул. Хотинська, 1 - 9, 2 - 28, 13 - 23;
вул. Шишкіна, 50 - 88, 53 - 87;
вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33, 34 - 74, 31 - 63, 67 - 73;
пер. Проектний, 1 - 33, 2 - 36;
вул. Сеченова, 9 - 49, 34 - 66;
вул. Володимира Корецького, 16 - 34, 33 - 61;
вул. Тупикова, 9 - 29, 40 - 78;
просп. Металургів, 12 - 38, 67 - 105;
вул. Сіверянський, 1 - 19, 2 - 18;
вул. Погодіна, 1, 2 - 24;
вул. Краснодарська, 62 - 98, 73 - 107;
вул. Батальйонна, 1 - 25а, 4 - 24;
вул. Похила, 1 - 77, 2 - 24;
вул. Нижня, 1 - 9, 4 - 6, 20, 21;
вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 22а;
вул. Білецького, 4 - 42;
вул. Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;
вул. Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;
вул. Братська, 1 - 23, 2 - 28;
вул. Доблесним, 8 - 78а, 61 - 89, 80 - 102;
пер. Братський, 1 - 49, 2 - 72;
пер. Придорожній, 1 - 27, 6 - 34;
пер. Глухий, 1 - 2;
вул. Днепросталевская, 254 - 264;
вул. Нарвская, 1 - 45, 2 - 50, 51, 52 - 166, 53 - 167;
пер. Придорожній, 2, 4;
пер. Ревіна, 18 - 56;
пер. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;
пер. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;
вул. Докучаєва, 18 - 22, 19 - 25, 26, 27;
вул. Героїв Революції, 25, 26, 27, 28, 30;
вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28, 28а, 57 - 113, 60 - 108;
вул. Караваєва, 46 - 52;
вул. Каменська, 8 - 22, 11, 13, 19, 23 - 27;
вул. Коксова, 4а, 6а, 8а, 8, 10, 20, 21;
вул. Володимира Івасюка, 40;
вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;
вул. Берінга, 32, 34, 42;
вул. Добролюбова, 65 - 89, 70/2 - 98;
вул. Київська, 69 - 89;
вул. Ковельська, 2 - 30, 3 - 7, 13 - 17, 23 - 39, 32 - 38;
вул. Корецького, 1 - 15, 6 - 14;
вул. Лісова, 1 - 15, 6 - 14;
вул. Всенародна, 1 - 35, 2 - 48;
вул. Новоукраїнська, 1 - 75, 2 0 86;
вул. Татарська, 1 - 35, 2 - 32, 34а, 36, 38;
вул. Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 33, 41 - 49, 48, 50.
Чечелівське район:
вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;
вул. Новопавелецкая, 21 - 51, 24 - 54;
вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;
вул. Новошкільна, 26а - 46, 35 - 63, 48 - 48, 48 - 58г, 75 - 105;
вул. Високогірна, 44 - 116, 45 - 111;
вул. Стадіонна, 38 - 64.
Шевченківський район:
вул. Короленка, 32 - 40, 35 - 55, 46 - 50, 69 - 85, 89 - 91;
вул. Бородінська, 49 - 51;
вул. Дарвіна, 40 - 52, 47 - 67;
вул. Барвінківська, 22 - 28, 28 - 50;
вул. Кулішовская, 51;
вул. Ігоря Сікорського, 18 - 28, 21 - 37, 34, 36;
вул. Сергія Подолинського, 14 - 22, 31 - 71;
вул. Насіння Петлюри, 43 - 53;
вул. Троїцька, 61 - 63, 66;
вул. Ісполкомоская, 15 - 33, 14 - 20;
пер. Виконкомівський, 1 - 5, 2 - 4;
вул. Старокозацький, 5;
вул. Ярослава Мудрого, 29 - 49, 4 - 64;
вул. Столярова, 5, 9.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія.
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