У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 15 жовтня в семи районах відключать світло.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі dp.vgorode.ua

Індустріальний район:

вул. Воронежская, 33 - 52;

вул. Смоленська, 9 - 82а;

вул. Оренбурзька, 27 - 122;

вул. Новосибірська, 2 - 54, 25 - 79;

вул. Іркутська, 78 - 119;

вул. Байкальська, 33 - 58а;

вул. Холодильна, 27, 29, 31;

вул. Батумська, 2;

просп. Слобожанський, 99.

Амур-Нижньодніпровський район:

просп. Слобожанський, 143, 145, 149;

вул. Прянишникова, 2 - 62, 3 - 55, 4, 8, 14, 18, 62 - 72;

уд. Новгород-Сіверська, 1 - 51, 6 - 120;

вул. Петрозаводська, 212а - 276, 215 - 285, 276а - 370, 369А;

вул. Трансформаторна, 26 - 112а, 114 - 124;

пер. Трансформаторний, 1 - 7;

вул. Рилєєва, 2 - 34а, 31 - 107, 38, 40 - 86, 107 - 165а.

Центральний район:

вул. Михайла Грушевського, 5/7;

вул. Старокозацький, 5, 7, 9, 12а, 15;

вул. Січових Стрільців, 10;

просп. Дмитра Яворницького, 123, 123а, 125;

вул. Петра Григоренка, 3 - 35, 4 - 12;

вул. Миколи Руденка, 4 - 26;

вул. Ульяновська, 29;

вул. Юрія Савченка, 18 - 62, 19 - 43.

Соборний район:

вул. Олеся Гончара, 6, 8, 10 - 12, 16, 37;

вул. Жуковського, 25 - 35;

вул. Паторжинського, 7, 8;

вул. Мільмана, 25 - 69, 76 - 132;

вул. Володимира Сосюри;

Дніпровський спуск;

вул. Вінницька;

вул. Зої Космодем'янської;

вул. Володі Дубініна;

вул. Мандриківська, 80 - 96;

вул. Космодромная, 1, 2, 6, 7, 9;

вул. Євпаторійська, 100;

вул. Недєліна, 1;

бульвар Слави 28б, 32а, 32к;

вул. Камська, 1 - 29, 2а - 4б, 64;

вул. Миру, 1 - 43, 6 - 58, 66, 66а, 72, 74, 80.

Новокодакський район:

вул. Хотинська, 1 - 9, 2 - 28, 13 - 23;

вул. Шишкіна, 50 - 88, 53 - 87;

вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33, 34 - 74, 31 - 63, 67 - 73;

пер. Проектний, 1 - 33, 2 - 36;

вул. Сеченова, 9 - 49, 34 - 66;

вул. Володимира Корецького, 16 - 34, 33 - 61;

вул. Тупикова, 9 - 29, 40 - 78;

просп. Металургів, 12 - 38, 67 - 105;

вул. Сіверянський, 1 - 19, 2 - 18;

вул. Погодіна, 1, 2 - 24;

вул. Краснодарська, 62 - 98, 73 - 107;

вул. Батальйонна, 1 - 25а, 4 - 24;

вул. Похила, 1 - 77, 2 - 24;

вул. Нижня, 1 - 9, 4 - 6, 20, 21;

вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 22а;

вул. Білецького, 4 - 42;

вул. Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;

вул. Григорія Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;

вул. Братська, 1 - 23, 2 - 28;

вул. Доблесним, 8 - 78а, 61 - 89, 80 - 102;

пер. Братський, 1 - 49, 2 - 72;

пер. Придорожній, 1 - 27, 6 - 34;

пер. Глухий, 1 - 2;

вул. Днепросталевская, 254 - 264;

вул. Нарвская, 1 - 45, 2 - 50, 51, 52 - 166, 53 - 167;

пер. Придорожній, 2, 4;

пер. Ревіна, 18 - 56;

пер. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;

пер. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;

вул. Докучаєва, 18 - 22, 19 - 25, 26, 27;

вул. Героїв Революції, 25, 26, 27, 28, 30;

вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28, 28а, 57 - 113, 60 - 108;

вул. Караваєва, 46 - 52;

вул. Каменська, 8 - 22, 11, 13, 19, 23 - 27;

вул. Коксова, 4а, 6а, 8а, 8, 10, 20, 21;

вул. Володимира Івасюка, 40;

вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;

вул. Берінга, 32, 34, 42;

вул. Добролюбова, 65 - 89, 70/2 - 98;

вул. Київська, 69 - 89;

вул. Ковельська, 2 - 30, 3 - 7, 13 - 17, 23 - 39, 32 - 38;

вул. Корецького, 1 - 15, 6 - 14;

вул. Лісова, 1 - 15, 6 - 14;

вул. Всенародна, 1 - 35, 2 - 48;

вул. Новоукраїнська, 1 - 75, 2 0 86;

вул. Татарська, 1 - 35, 2 - 32, 34а, 36, 38;

вул. Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 33, 41 - 49, 48, 50.

Чечелівське район:

вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

вул. Новопавелецкая, 21 - 51, 24 - 54;

вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

вул. Новошкільна, 26а - 46, 35 - 63, 48 - 48, 48 - 58г, 75 - 105;

вул. Високогірна, 44 - 116, 45 - 111;

вул. Стадіонна, 38 - 64.

Шевченківський район:

вул. Короленка, 32 - 40, 35 - 55, 46 - 50, 69 - 85, 89 - 91;

вул. Бородінська, 49 - 51;

вул. Дарвіна, 40 - 52, 47 - 67;

вул. Барвінківська, 22 - 28, 28 - 50;

вул. Кулішовская, 51;

вул. Ігоря Сікорського, 18 - 28, 21 - 37, 34, 36;

вул. Сергія Подолинського, 14 - 22, 31 - 71;

вул. Насіння Петлюри, 43 - 53;

вул. Троїцька, 61 - 63, 66;

вул. Ісполкомоская, 15 - 33, 14 - 20;

пер. Виконкомівський, 1 - 5, 2 - 4;

вул. Старокозацький, 5;

вул. Ярослава Мудрого, 29 - 49, 4 - 64;

вул. Столярова, 5, 9.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!