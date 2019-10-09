У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 10 жовтня в семи районах не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за такими адресами:

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У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла Наша Газета

Амур-Нижньодніпровський район:

пер. Крушельницької, 5, 7;

вул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.

Індустріальний район:

вул. Кільченська, 3;

вул. Кринична, 49;

пр. Слобожанський, 99;

вул. Осіння, 2д, 4.

Центральний район:

вул. Робоча, 1 - 17;

вул. Канатна, 44 - 122;

вул. Аптекарський балка, 48 - 90, 5 - 9, 15 - 89;

вул. Кавалерійська, 28 - 44;

вул. Кабардинская, 1 - 17.

Новокодакський район:

вул. Марії Грінченко, 29, 30;

пер. Скадовського, 2, 3, 5;

вул. Квітки-Основ'яненка, 14 - 22;

вул. Кайдацького, 10 - 34, 21 - 43;

вул. Платона, 26 - 50, 27 - 51;

вул. Павла Бута, 9 - 27, 24 - 46;

вул. Курінна, 1 - 41, 2 - 28.

Соборний район:

вул. вишні;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Боженка;

вул. Лізи Чайкіної;

вул. Панфілова;

вул. Олександра Матросова;

вул. Снайперська.

Самарський район:

вул. Дубінінській, 1 - 31, 2;

вул. Белокамянная, 1 - 23, 2 - 16, 3а;

вул. Чаплинська, 3 - 75, 2 - 34, 4а;

вул. Виробнича, 7.

Чечелівський район:

туп. Шкільний, 1 - 7, 2 - 72;

вул. Ставропольська, 2 - 46, 3 - 63;

вул. Тупикова, 2 - 16, 1, 3, 5;

пр. Металургів, 1 - 99;

вул. Жертв революції, 29 - 31.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на середу, 9 жовтня, поліція влаштувала погоню за озброєними злочинцями вулицями Дніпра. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і угоні автомобіля,

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