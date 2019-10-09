У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі 10 жовтня в семи районах не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за такими адресами:
У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла
Наша Газета
Амур-Нижньодніпровський район:
пер. Крушельницької, 5, 7;
вул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.
Індустріальний район:
вул. Кільченська, 3;
вул. Кринична, 49;
пр. Слобожанський, 99;
вул. Осіння, 2д, 4.
Центральний район:
вул. Робоча, 1 - 17;
вул. Канатна, 44 - 122;
вул. Аптекарський балка, 48 - 90, 5 - 9, 15 - 89;
вул. Кавалерійська, 28 - 44;
вул. Кабардинская, 1 - 17.
Новокодакський район:
вул. Марії Грінченко, 29, 30;
пер. Скадовського, 2, 3, 5;
вул. Квітки-Основ'яненка, 14 - 22;
вул. Кайдацького, 10 - 34, 21 - 43;
вул. Платона, 26 - 50, 27 - 51;
вул. Павла Бута, 9 - 27, 24 - 46;
вул. Курінна, 1 - 41, 2 - 28.
Соборний район:
вул. вишні;
вул. Марії Заньковецької;
вул. Боженка;
вул. Лізи Чайкіної;
вул. Панфілова;
вул. Олександра Матросова;
вул. Снайперська.
Самарський район:
вул. Дубінінській, 1 - 31, 2;
вул. Белокамянная, 1 - 23, 2 - 16, 3а;
вул. Чаплинська, 3 - 75, 2 - 34, 4а;
вул. Виробнича, 7.
Чечелівський район:
туп. Шкільний, 1 - 7, 2 - 72;
вул. Ставропольська, 2 - 46, 3 - 63;
вул. Тупикова, 2 - 16, 1, 3, 5;
пр. Металургів, 1 - 99;
вул. Жертв революції, 29 - 31.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на середу, 9 жовтня, поліція влаштувала погоню за озброєними злочинцями вулицями Дніпра. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і угоні автомобіля,
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