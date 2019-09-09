У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла 9 вересня: адреси

У Дніпрі 9 вересня не буде світла в шести районах.
Масштабне відключення пов'язано з плановими роботами на електромережі. Про це повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Відключення світла в Дніпрі
Наш Репортер
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Балтійська, 1-21,2-18; 30а, 32;
вул. Василя Макухи, 2-6,3-5;
вул. Кримська, 2а-32а, 2-18;
вул. Академіка Образцова, 1-23,14-26;
вул. Поштова, 5,
вул. Софії Ковалевської, 20а
вул. Робесп'єра 4-12,11-27,
вул. Передова 198-208,
вул. Робесп'єра 19,
вул. Передова 173 магазин Кошик,
вул. Славгородська 25-41,26-38,
вул. Саранська 144-154,
пер. Бурятський 5-21,12-24,
пер. Олевський 1-35,6-24,32,34,
пер. Поетичний 1-5,2-22,
вул. Вишнева 57-111, 28-54,
пер. Вишневий 2,4,10,36,
вул. Славгородська 19-23,
вул. Таганрозька 162,162
пер. Клубний 9б, 9,15,
пер. Передовий 17,
вул. Пестеля 2-72 / 1-59,
пер. Райніса 15-39,24-46,5-13,6-24,
вул. Райніса16-70,13-55,
вул. Славгородська 68б, 68а,
вул. Славгородський 4,8,8а.
вул. Клубна 1-33,2-34,
пер. Клубний 1-17,7а,
вул. передова 255-257
вул. Передова 312,
вул. Робесп'єра 30-88,45-103,
вул. Балхашська 7-81,2-78.
вул. Передова 254-310,229-251,259,261,
вул. Широка 1-9,2-6,
вул. Передова 320-344,352,
вул. Широка 11-43,8-12,
вул. Покришкіна 1-35,2-4,14-66
пер. Снайперський 1-3,4-6,
пер. Шефський 2-14,19-21,
вул. Шефська 138-122,66-120,59-119,
вул. Межова 4б,
вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7,
вул. Водопровідна 75-77,46,
вул. Лазаревська 2-16
вул. Тайгова 23-71,26-76,
пер. Тайговий 2-10,1,
вул. Межова 2-30,
вул. Шефська 127-151,
вул. Алуштинська 13-29,1в, 11,7,7а,
вул. Анадирского 12-14б,
вул. Приозерна 20а,
вул. Анадирський 7-29
вул. Кузнєцова (Опанаса Ковпака) 4-32,
вул. Таганрозька 339,
пер. Шатурський 1-7,2-8,
вул. Шефська 1-13,2-22,
вул. Широка 221, 47-71,18-36,
вул. Таганрозька 283-361,306-374,
вул. широка 45,16
вул. Широка 80-112, 73-173,44-76,75-173,
пер. Широкий 1-21,2-18-20,
пер. Снайперський 8-24,2а,
вул. Шефська 51-57,50-62,49.
вул. Кузнєцова (Опанаса Ковпака) 1-15
вул. Трансформаторна 26-112А;
пер. Трансформаторний 1-7,
вул. Рилєєва 40-86,
вул. Рилєєва 31-107,2-34А,
вул. Рилєєва 38; 107-165А,
вул. Трансформаторна 114-124.
Самарський район
вул. Зоопарковая 7-63, 8-72;
вул. Таджицька 17-33, 12-24;
вул. Євгенія Сердюкова 5-49, 8-52;
вул. Костянтина Острозького 34-40, 33-41;
вул. Романовського 11,59;
вул. Дачна 13;
вул. Оранжерейна 51-83, 26-54
Індустріальний район
вул. Євгенія Вировий 25,32-34;
вул. Ялтинська 1-37,2-36
просп. Слобожанський, 68, 68а
вул. Бєляєва, 2;
вул. Висоцького, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в
вул. Бєляєва, 4а, 4б
Чечелівське район
вул. Арбатська 2-26,5-27;
вул. Кленова 2-52;
вул. Михайла Комарова 165,187-199, 176-178;
пер. Криворізький 22г.
Соборний район
вул. Переяславська, 37-65, 38-84,
вул. Дмитра Байди-Вишневецького, 10-14,
вул. Мандриківська, 100-132, 115-125
вул. Черняховського,
вул. О. Вишні 19-31, 18-44;
вул. Танкістів 1а;
вул. Марії Заньковецької 19б, 19в
Шевченківський район
вул. Бориса Познанського 1-19; 2-26;
вул. Вдовенко,
пер. Вдовенко,
вул. Ткаченко 62,64,66
пер. Маковського,
вул. Василя Кука 73,77б, 77,77
вул. Миколаївська,
вул. Казакова 1-21,
тупий. Казакова
вул. Познанського Бориса, 21-37, 28-48;
вул. Василя Кука, 1-37, 2-36;
вул. Тонконог, 1-13, 2-14;
вул. Семена Скляренка, 34-38, 48-72, 55;
вул. Терпигорева, 20-42;
вул. Антона Синявського, 209;
пер. Тонконіг, 1-20;
пер. Познанського Бориса, 1-23, 2-26;
пер. Терпигорева, 2-8, 19-29
вул. Стасова 2-40;
пер. Стасова 1, 2-12;
вул. Добра.
Новокодацкій район
вул. Каховки, 13-43, 22-30;
вул. Лубенський, 2-26, 1, 5-27;
пр. Свободи, 23к Соціальний павільйон;
пр. Свободи, 31-59, 69-95; ТОВ "СПС" Будівельно механізму;
пр. Свободи, 67 Культурний комплекс "Кайдакьскій";
пр. Свободи, 82 дитячий комбінат №6, №301;
пр. Свободи, 89 кіоск з ремонту взуття; ПП Маймур Е.А.
пр. Свободи, 91 магазин №67;
пр. Свободи, 93 ПП Манзюк В.Д.; магазин "Вулкан"; магазини "Продукти", "Одяг", "Овочі";
пер. Педюменскій, 1-3, 2-18;
пер. 1-й Проїзний, 1-15, 2-16;
пер. Ризький, 2-10, 20-26, 3-11, 19;
вул. Фронтова 1-79,2-72,
вул. Комунарівская (Ю. Кондратюка) 243-251,244-258А,
пер. фронтовий 1-21,2-38
вул. Білоріченська 70-94, 77-97,
вул. Берінга 32,34,42,
вул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98,
вул. Київська 69-89,
вул. Ковеля 13-17, 23-39, 32-38,
вул. Ковеля 2-30, 3-7,
вул. Корецького 1-15, 6-14,
вул. Лісова Місто 1-15, 6-14,
пр. Металургів 54-110,
вул. Проектна 1-21, 2-16,
вул. Проектна 20-32, 21-33,
вул. Флангова 57-113, 60-108
пр. Івана Мазепи, 33, 35, 37;
вул. Кутузова, 1, 3, 5, 7
вул. Авіаційна, 8, 10, 12;
вул. Караваєва, 46-52
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на два місяці звузять проспект Гагаріна на перехресті з вулицею Марії Кюрі.
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