У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла 9 вересня: адреси

У Дніпрі 9 вересня не буде світла в шести районах.

Масштабне відключення пов'язано з плановими роботами на електромережі. Про це повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Відключення світла в Дніпрі Наш Репортер

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Балтійська, 1-21,2-18; 30а, 32;

вул. Василя Макухи, 2-6,3-5;

вул. Кримська, 2а-32а, 2-18;

вул. Академіка Образцова, 1-23,14-26;

вул. Поштова, 5,

вул. Софії Ковалевської, 20а

вул. Робесп'єра 4-12,11-27,

вул. Передова 198-208,

вул. Робесп'єра 19,

вул. Передова 173 магазин Кошик,

вул. Славгородська 25-41,26-38,

вул. Саранська 144-154,

пер. Бурятський 5-21,12-24,

пер. Олевський 1-35,6-24,32,34,

пер. Поетичний 1-5,2-22,

вул. Вишнева 57-111, 28-54,

пер. Вишневий 2,4,10,36,

вул. Славгородська 19-23,

вул. Таганрозька 162,162

пер. Клубний 9б, 9,15,

пер. Передовий 17,

вул. Пестеля 2-72 / 1-59,

пер. Райніса 15-39,24-46,5-13,6-24,

вул. Райніса16-70,13-55,

вул. Славгородська 68б, 68а,

вул. Славгородський 4,8,8а.

вул. Клубна 1-33,2-34,

пер. Клубний 1-17,7а,

вул. передова 255-257

вул. Передова 312,

вул. Робесп'єра 30-88,45-103,

вул. Балхашська 7-81,2-78.

вул. Передова 254-310,229-251,259,261,

вул. Широка 1-9,2-6,

вул. Передова 320-344,352,

вул. Широка 11-43,8-12,

вул. Покришкіна 1-35,2-4,14-66

пер. Снайперський 1-3,4-6,

пер. Шефський 2-14,19-21,

вул. Шефська 138-122,66-120,59-119,

вул. Межова 4б,

вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7,

вул. Водопровідна 75-77,46,

вул. Лазаревська 2-16

вул. Тайгова 23-71,26-76,

пер. Тайговий 2-10,1,

вул. Межова 2-30,

вул. Шефська 127-151,

вул. Алуштинська 13-29,1в, 11,7,7а,

вул. Анадирского 12-14б,

вул. Приозерна 20а,

вул. Анадирський 7-29

вул. Кузнєцова (Опанаса Ковпака) 4-32,

вул. Таганрозька 339,

пер. Шатурський 1-7,2-8,

вул. Шефська 1-13,2-22,

вул. Широка 221, 47-71,18-36,

вул. Таганрозька 283-361,306-374,

вул. широка 45,16

вул. Широка 80-112, 73-173,44-76,75-173,

пер. Широкий 1-21,2-18-20,

пер. Снайперський 8-24,2а,

вул. Шефська 51-57,50-62,49.

вул. Кузнєцова (Опанаса Ковпака) 1-15

вул. Трансформаторна 26-112А;

пер. Трансформаторний 1-7,

вул. Рилєєва 40-86,

вул. Рилєєва 31-107,2-34А,

вул. Рилєєва 38; 107-165А,

вул. Трансформаторна 114-124.

Самарський район

вул. Зоопарковая 7-63, 8-72;

вул. Таджицька 17-33, 12-24;

вул. Євгенія Сердюкова 5-49, 8-52;

вул. Костянтина Острозького 34-40, 33-41;

вул. Романовського 11,59;

вул. Дачна 13;

вул. Оранжерейна 51-83, 26-54

Індустріальний район

вул. Євгенія Вировий 25,32-34;

вул. Ялтинська 1-37,2-36

просп. Слобожанський, 68, 68а

вул. Бєляєва, 2;

вул. Висоцького, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в

вул. Бєляєва, 4а, 4б

Чечелівське район

вул. Арбатська 2-26,5-27;

вул. Кленова 2-52;

вул. Михайла Комарова 165,187-199, 176-178;

пер. Криворізький 22г.

Соборний район

вул. Переяславська, 37-65, 38-84,

вул. Дмитра Байди-Вишневецького, 10-14,

вул. Мандриківська, 100-132, 115-125

вул. Черняховського,

вул. О. Вишні 19-31, 18-44;

вул. Танкістів 1а;

вул. Марії Заньковецької 19б, 19в

Шевченківський район

вул. Бориса Познанського 1-19; 2-26;

вул. Вдовенко,

пер. Вдовенко,

вул. Ткаченко 62,64,66

пер. Маковського,

вул. Василя Кука 73,77б, 77,77

вул. Миколаївська,

вул. Казакова 1-21,

тупий. Казакова

вул. Познанського Бориса, 21-37, 28-48;

вул. Василя Кука, 1-37, 2-36;

вул. Тонконог, 1-13, 2-14;

вул. Семена Скляренка, 34-38, 48-72, 55;

вул. Терпигорева, 20-42;

вул. Антона Синявського, 209;

пер. Тонконіг, 1-20;

пер. Познанського Бориса, 1-23, 2-26;

пер. Терпигорева, 2-8, 19-29

вул. Стасова 2-40;

пер. Стасова 1, 2-12;

вул. Добра.

Новокодацкій район

вул. Каховки, 13-43, 22-30;

вул. Лубенський, 2-26, 1, 5-27;

пр. Свободи, 23к Соціальний павільйон;

пр. Свободи, 31-59, 69-95; ТОВ "СПС" Будівельно механізму;

пр. Свободи, 67 Культурний комплекс "Кайдакьскій";

пр. Свободи, 82 дитячий комбінат №6, №301;

пр. Свободи, 89 кіоск з ремонту взуття; ПП Маймур Е.А.

пр. Свободи, 91 магазин №67;

пр. Свободи, 93 ПП Манзюк В.Д.; магазин "Вулкан"; магазини "Продукти", "Одяг", "Овочі";

пер. Педюменскій, 1-3, 2-18;

пер. 1-й Проїзний, 1-15, 2-16;

пер. Ризький, 2-10, 20-26, 3-11, 19;

вул. Фронтова 1-79,2-72,

вул. Комунарівская (Ю. Кондратюка) 243-251,244-258А,

пер. фронтовий 1-21,2-38

вул. Білоріченська 70-94, 77-97,

вул. Берінга 32,34,42,

вул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98,

вул. Київська 69-89,

вул. Ковеля 13-17, 23-39, 32-38,

вул. Ковеля 2-30, 3-7,

вул. Корецького 1-15, 6-14,

вул. Лісова Місто 1-15, 6-14,

пр. Металургів 54-110,

вул. Проектна 1-21, 2-16,

вул. Проектна 20-32, 21-33,

вул. Флангова 57-113, 60-108

пр. Івана Мазепи, 33, 35, 37;

вул. Кутузова, 1, 3, 5, 7

вул. Авіаційна, 8, 10, 12;

вул. Караваєва, 46-52

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на два місяці звузять проспект Гагаріна на перехресті з вулицею Марії Кюрі.

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