У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла 20 вересня: адреси

У Дніпрі 20 вересня не буде світла в кількох районах.
Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Світла не буде за такими адресами:
Відключення світла в Дніпрі
odessa-life.od.ua
Самарський район:
вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";
вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок";
вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";
вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез";
вул. Молодогвардійська, 32, ПП Коніченко А. М;
вул. Малиновського, 130, ТОВ "Бiлар";
вул. Малиновського, 32, ПП Зуйков.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Богомаза, 60 - 84, 61 - 85;
тупий. Орільський, 2 - 12, 1 - 3;
вул. Парникових, 23;
вул. Янтарна, 20, 22, 24, 26;
вул. Богомаза, 54;
вул. Будапештська, 7, 10;
вул. Каменського, 1 - 7;
вул. Дружна, 1 - 37;
вул. Труби, 1 - 28;
вул. Ломоносова, 2 - 15;
вул. Меліоративна, 7 - 16;
вул. Никитинская, 1 - 16;
вул. Мольєра, 1 - 18;
вул. Райдужна, 2;
вул. Мірошниченко, 1 - 16;
вул. Спартака, 2;
вул. Універсальна, 21 - 69;
вул. Федеративна, 12 - 16;
вул. Янтарна, 28 - 65;
вул. Солончакова, 1 - 99, 6 - 88;
вул. Грінченка, 1 - 119, 4 - 54;
вул. Гагринська, 1 - 71, 2 - 82;
вул. Трипільської, 1 - 15, 2 - 4;
пер. Солончаковий, 1 - 15, 4 - 18;
пер. Семипалатинський, 1;
вул. Ціолковського, 2 - 26, 1 - 19;
пер. Бурштиновий, 5 - 35, 4 - 28.
Соборний район:
вул. Гончара, 8 - 20, 32;
вул. Паторжинського, 7, 9;
вул. Жуковського, 25 - 33, 35а;
вул. Чернишевського, 24.
Новокодакський район:
вул. Кондратюка, 108, 110;
пер. Брянський, 2 - 22, 3 - 17;
вул. Гайдамакского, 1 - 39, 2 - 32;
вул. Першотравнева, 2 - 46, 3 - 45;
вул. Велика Дієвського, 261 - 271, 262 - 264.
Чечелівський район:
вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;
вул. Аптекарський Балка, 1 - 145, 30 - 116;
пер. Токарний, 2 - 20, 1 - 41.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі скасують дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться і іншого транспорту.
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