Головна Новини
19 вересня • оновлено в 15:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла 20 вересня: адреси

624 Читати матеріал російською

У Дніпрі 20 вересня не буде світла в кількох районах.

Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Світла не буде за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

odessa-life.od.ua

Новини
У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

Самарський район:

  • вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";

  • вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок";

  • вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";

  • вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез";

  • вул. Молодогвардійська, 32, ПП Коніченко А. М;

  • вул. Малиновського, 130, ТОВ "Бiлар";

  • вул. Малиновського, 32, ПП Зуйков.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Богомаза, 60 - 84, 61 - 85;

  • тупий. Орільський, 2 - 12, 1 - 3;

  • вул. Парникових, 23;

  • вул. Янтарна, 20, 22, 24, 26;

  • вул. Богомаза, 54;

  • вул. Будапештська, 7, 10;

  • вул. Каменського, 1 - 7;

  • вул. Дружна, 1 - 37;

  • вул. Труби, 1 - 28;

  • вул. Ломоносова, 2 - 15;

  • вул. Меліоративна, 7 - 16;

  • вул. Никитинская, 1 - 16;

  • вул. Мольєра, 1 - 18;

  • вул. Райдужна, 2;

  • вул. Мірошниченко, 1 - 16;

  • вул. Спартака, 2;

  • вул. Універсальна, 21 - 69;

  • вул. Федеративна, 12 - 16;

  • вул. Янтарна, 28 - 65;

  • вул. Солончакова, 1 - 99, 6 - 88;

  • вул. Грінченка, 1 - 119, 4 - 54;

  • вул. Гагринська, 1 - 71, 2 - 82;

  • вул. Трипільської, 1 - 15, 2 - 4;

  • пер. Солончаковий, 1 - 15, 4 - 18;

  • пер. Семипалатинський, 1;

  • вул. Ціолковського, 2 - 26, 1 - 19;

  • пер. Бурштиновий, 5 - 35, 4 - 28.

Соборний район:

  • вул. Гончара, 8 - 20, 32;

  • вул. Паторжинського, 7, 9;

  • вул. Жуковського, 25 - 33, 35а;

  • вул. Чернишевського, 24.

Новокодакський район:

  • вул. Кондратюка, 108, 110;

  • пер. Брянський, 2 - 22, 3 - 17;

  • вул. Гайдамакского, 1 - 39, 2 - 32;

  • вул. Першотравнева, 2 - 46, 3 - 45;

  • вул. Велика Дієвського, 261 - 271, 262 - 264.

Чечелівський район:

  • вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;

  • вул. Аптекарський Балка, 1 - 145, 30 - 116;

  • пер. Токарний, 2 - 20, 1 - 41.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі скасують дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться і іншого транспорту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel