У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла 20 вересня: адреси

У Дніпрі 20 вересня не буде світла в кількох районах.

Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Світла не буде за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі odessa-life.od.ua

Новини У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на набережній

Самарський район:

вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";

вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок";

вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";

вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез";

вул. Молодогвардійська, 32, ПП Коніченко А. М;

вул. Малиновського, 130, ТОВ "Бiлар";

вул. Малиновського, 32, ПП Зуйков.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Богомаза, 60 - 84, 61 - 85;

тупий. Орільський, 2 - 12, 1 - 3;

вул. Парникових, 23;

вул. Янтарна, 20, 22, 24, 26;

вул. Богомаза, 54;

вул. Будапештська, 7, 10;

вул. Каменського, 1 - 7;

вул. Дружна, 1 - 37;

вул. Труби, 1 - 28;

вул. Ломоносова, 2 - 15;

вул. Меліоративна, 7 - 16;

вул. Никитинская, 1 - 16;

вул. Мольєра, 1 - 18;

вул. Райдужна, 2;

вул. Мірошниченко, 1 - 16;

вул. Спартака, 2;

вул. Універсальна, 21 - 69;

вул. Федеративна, 12 - 16;

вул. Янтарна, 28 - 65;

вул. Солончакова, 1 - 99, 6 - 88;

вул. Грінченка, 1 - 119, 4 - 54;

вул. Гагринська, 1 - 71, 2 - 82;

вул. Трипільської, 1 - 15, 2 - 4;

пер. Солончаковий, 1 - 15, 4 - 18;

пер. Семипалатинський, 1;

вул. Ціолковського, 2 - 26, 1 - 19;

пер. Бурштиновий, 5 - 35, 4 - 28.

Соборний район:

вул. Гончара, 8 - 20, 32;

вул. Паторжинського, 7, 9;

вул. Жуковського, 25 - 33, 35а;

вул. Чернишевського, 24.

Новокодакський район:

вул. Кондратюка, 108, 110;

пер. Брянський, 2 - 22, 3 - 17;

вул. Гайдамакского, 1 - 39, 2 - 32;

вул. Першотравнева, 2 - 46, 3 - 45;

вул. Велика Дієвського, 261 - 271, 262 - 264.

Чечелівський район:

вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;

вул. Аптекарський Балка, 1 - 145, 30 - 116;

пер. Токарний, 2 - 20, 1 - 41.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі скасують дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться і іншого транспорту.

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