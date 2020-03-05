Головна Новини
5 березня • оновлено в 10:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

884
Читати матеріал російською

У четвер, 5 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

dnepr.info

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

  • проспект Богдана Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Універсальна, 1-13,

  • вул. Богомаза, 1-23,

  • вул. Грінченка, 2-7,

  • вул. Громадянська, 1-10,

  • вул. Депутатська, 1-11,

  • вул. Яхневська, 21-33,

  • вул. Григорія Грабянки, 1-8,

  • вул. Скворцова, 2-11,

  • пров. Бурштиновий, 2, 3

Соборний район:

  • Набережна Перемоги 29, 37-Б, 42

Чечелівський район:

  • вул. Крута 2-16,1-19;

  • вул. Васильківська 42-124,85-161;

  • вул. Гончарова 36-40,

  • вул. Комарова 75-113,66-96;

  • вул. Ізмайлівська 41-69,68-100;

  • спуск Гірськолижників 6-12; 1-7;

  • Вул.2-я Ізюмська 9-13,2-14

Новокодацький район:

  • вул. Андрейченко, 14-66, 59-85;

  • пров. Покровський, 1-9, 2-16;

  • вул. Біла балка, 1-9, 2-52;

  • вул. Вагнера, 16-58, 23-63;

Самарський район:

  • вул. Олександра Галича,

  • вул. Прибережна,

  • вул Зеленоградська

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги