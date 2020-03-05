У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У четвер, 5 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
dnepr.info
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
проспект Богдана Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Універсальна, 1-13,
вул. Богомаза, 1-23,
вул. Грінченка, 2-7,
вул. Громадянська, 1-10,
вул. Депутатська, 1-11,
вул. Яхневська, 21-33,
вул. Григорія Грабянки, 1-8,
вул. Скворцова, 2-11,
пров. Бурштиновий, 2, 3
Соборний район:
Набережна Перемоги 29, 37-Б, 42
Чечелівський район:
вул. Крута 2-16,1-19;
вул. Васильківська 42-124,85-161;
вул. Гончарова 36-40,
вул. Комарова 75-113,66-96;
вул. Ізмайлівська 41-69,68-100;
спуск Гірськолижників 6-12; 1-7;
Вул.2-я Ізюмська 9-13,2-14
Новокодацький район:
вул. Андрейченко, 14-66, 59-85;
пров. Покровський, 1-9, 2-16;
вул. Біла балка, 1-9, 2-52;
вул. Вагнера, 16-58, 23-63;
Самарський район:
вул. Олександра Галича,
вул. Прибережна,
вул Зеленоградська
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.
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