У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У четвер, 5 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі dnepr.info

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

проспект Богдана Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Універсальна, 1-13,

вул. Богомаза, 1-23,

вул. Грінченка, 2-7,

вул. Громадянська, 1-10,

вул. Депутатська, 1-11,

вул. Яхневська, 21-33,

вул. Григорія Грабянки, 1-8,

вул. Скворцова, 2-11,

пров. Бурштиновий, 2, 3

Соборний район:

Набережна Перемоги 29, 37-Б, 42

Чечелівський район:

вул. Крута 2-16,1-19;

вул. Васильківська 42-124,85-161;

вул. Гончарова 36-40,

вул. Комарова 75-113,66-96;

вул. Ізмайлівська 41-69,68-100;

спуск Гірськолижників 6-12; 1-7;

Вул.2-я Ізюмська 9-13,2-14

Новокодацький район:

вул. Андрейченко, 14-66, 59-85;

пров. Покровський, 1-9, 2-16;

вул. Біла балка, 1-9, 2-52;

вул. Вагнера, 16-58, 23-63;

Самарський район:

вул. Олександра Галича,

вул. Прибережна,

вул Зеленоградська

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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