У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У четвер, 20 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Кубанська, 1-19, 2-58, 25-75;
вул. Вітряна, 1-83, 2-80, 91-105.
Шевченківський район:
вул. Бажова, 22,41-51;
вул. Полонської-Василенко;
вул. Смарагдова, 6;
вул. Луговська, 105-155-157,110б-144;
вул. Каруни, 31/1;
вул. Новозаводська, 47-99, 42-58;
пров. Новозаводський, 7-51,2-36;
вул. Антона Синявського, 73-99;
п-к Антона Синявського, 1-23, 2-32;
вул. Альвінського, 2-28, 1, 1а;
вул. Сурикова, 1-55, 2-44;
п-к Сурикова, 1-27, 2-34;
вул. Весніна, 1-51, 2-58, 58б;
п-к Весніна, 1-23, 2-30;
п-к Привільний, 1-31, 2-38;
вул. Леся Курбаса;
вул. Адміральська, 2-28, 37-63;
вул. Баженова, 1а;
п-к Баженова, 24.
Новокодацький район:
вул. Кустанайська, 1-13, 2-12;
вул. Фосфорна, 6-14, 15;
вул. Амундсена, 2-12, 1-21;
вул. Галицького, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;
вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
вул. Берегова, 1-7, 2-16;
вул. Звивиста, 2-36;
вул. Заборінська, 3-11, 6-10а;
вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;
вул. Ювілейна, 12;
вул. Гірська, 1-19, 2-10.
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