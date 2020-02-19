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19 лютого • оновлено в 18:32
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Софія Ковнір

У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

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У четвер, 20 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Кубанська, 1-19, 2-58, 25-75;

  • вул. Вітряна, 1-83, 2-80, 91-105.

Шевченківський район:

  • вул. Бажова, 22,41-51;

  • вул. Полонської-Василенко;

  • вул. Смарагдова, 6;

  • вул. Луговська, 105-155-157,110б-144;

  • вул. Каруни, 31/1;

  • вул. Новозаводська, 47-99, 42-58;

  • пров. Новозаводський, 7-51,2-36;

  • вул. Антона Синявського, 73-99;

  • п-к Антона Синявського, 1-23, 2-32;

  • вул. Альвінського, 2-28, 1, 1а;

  • вул. Сурикова, 1-55, 2-44;

  • п-к Сурикова, 1-27, 2-34;

  • вул. Весніна, 1-51, 2-58, 58б;

  • п-к Весніна, 1-23, 2-30;

  • п-к Привільний, 1-31, 2-38;

  • вул. Леся Курбаса;

  • вул. Адміральська, 2-28, 37-63;

  • вул. Баженова, 1а;

  • п-к Баженова, 24.

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Новокодацький район:

  • вул. Кустанайська, 1-13, 2-12;

  • вул. Фосфорна, 6-14, 15;

  • вул. Амундсена, 2-12, 1-21;

  • вул. Галицького, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;

  • вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

  • вул. Берегова, 1-7, 2-16;

  • вул. Звивиста, 2-36;

  • вул. Заборінська, 3-11, 6-10а;

  • вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

  • вул. Ювілейна, 12;

  • вул. Гірська, 1-19, 2-10.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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