У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У четвер, 20 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.CITY

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Кубанська, 1-19, 2-58, 25-75;

вул. Вітряна, 1-83, 2-80, 91-105.

Шевченківський район:

вул. Бажова, 22,41-51;

вул. Полонської-Василенко;

вул. Смарагдова, 6;

вул. Луговська, 105-155-157,110б-144;

вул. Каруни, 31/1;

вул. Новозаводська, 47-99, 42-58;

пров. Новозаводський, 7-51,2-36;

вул. Антона Синявського, 73-99;

п-к Антона Синявського, 1-23, 2-32;

вул. Альвінського, 2-28, 1, 1а;

вул. Сурикова, 1-55, 2-44;

п-к Сурикова, 1-27, 2-34;

вул. Весніна, 1-51, 2-58, 58б;

п-к Весніна, 1-23, 2-30;

п-к Привільний, 1-31, 2-38;

вул. Леся Курбаса;

вул. Адміральська, 2-28, 37-63;

вул. Баженова, 1а;

п-к Баженова, 24.

Новокодацький район:

вул. Кустанайська, 1-13, 2-12;

вул. Фосфорна, 6-14, 15;

вул. Амундсена, 2-12, 1-21;

вул. Галицького, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;

вул. Старий Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

вул. Берегова, 1-7, 2-16;

вул. Звивиста, 2-36;

вул. Заборінська, 3-11, 6-10а;

вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1-19, 2-10.

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