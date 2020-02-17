У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У вівторок, 18 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло УНН

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Заміська, 7 - 47, 6 - 88;

вул. Петлюри, 2 - 4, 1 - 7;

вул. Дегтярьова, 20 - 36;

вул. Курганівська, 31 - 49;

вул. Кониського, 78 - 154, 107 - 193;

вул. Куп'янська, 2 - 54, 5 - 47;

вул. Університетська, 32 - 86, 41 - 113;

вул. Макаревського.

Самарський район:

вул. Вільногірська, 17а - 71, 20 - 62;

вул. Довженка, 48;

вул. Орлина;

вул. Корольова, 45 - 123, 40 - 60.

Новокодацький район:

вул. Грузинська, 38;

пров. Нагорний, 1 - 43, 2 - 28, 46, 50;

вул. Барвінок, 1, 26 - 64;

вул. Єлагінська, 1 - 7, 2 - 4;

вул. Підпільна, 3 - 15, 2 - 12;

вул. Бардадіма, 7 - 31, 8 - 58;

вул. Гафурової, 2а, 4 - 12;

вул. Дороніна, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Набережна Заводська, 53, 85а;

вул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ж/м Червоний камінь, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Малиновського, 10.

Соборний район:

пр. Героїв, 12, 14; 16;

вул. Слов'янська, 1 - 47, 2 - 56;

вул. Гайсинська, 1 - 51, 2 - 54;

вул. Мандриківська, 314 - 324;

пров. Дніпровський, 2, 4, 5, 7, 8, 9.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що введення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, додаткової плати при експорті електроенергії призведе до зупинки експорту, в результаті чого Україна щороку втрачатиме близько $ 400 млн.

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