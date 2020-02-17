У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У вівторок, 18 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло
УНН
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Заміська, 7 - 47, 6 - 88;
вул. Петлюри, 2 - 4, 1 - 7;
вул. Дегтярьова, 20 - 36;
вул. Курганівська, 31 - 49;
вул. Кониського, 78 - 154, 107 - 193;
вул. Куп'янська, 2 - 54, 5 - 47;
вул. Університетська, 32 - 86, 41 - 113;
вул. Макаревського.
Самарський район:
вул. Вільногірська, 17а - 71, 20 - 62;
вул. Довженка, 48;
вул. Орлина;
вул. Корольова, 45 - 123, 40 - 60.
Новокодацький район:
вул. Грузинська, 38;
пров. Нагорний, 1 - 43, 2 - 28, 46, 50;
вул. Барвінок, 1, 26 - 64;
вул. Єлагінська, 1 - 7, 2 - 4;
вул. Підпільна, 3 - 15, 2 - 12;
вул. Бардадіма, 7 - 31, 8 - 58;
вул. Гафурової, 2а, 4 - 12;
вул. Дороніна, 1 - 13, 2 - 14;
вул. Набережна Заводська, 53, 85а;
вул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ж/м Червоний камінь, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Малиновського, 10.
Соборний район:
пр. Героїв, 12, 14; 16;
вул. Слов'янська, 1 - 47, 2 - 56;
вул. Гайсинська, 1 - 51, 2 - 54;
вул. Мандриківська, 314 - 324;
пров. Дніпровський, 2, 4, 5, 7, 8, 9.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що введення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, додаткової плати при експорті електроенергії призведе до зупинки експорту, в результаті чого Україна щороку втрачатиме близько $ 400 млн.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!