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3 лютого • оновлено в 08:33
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Карина Бондаренко

У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

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У понеділок, 3 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Вдключення світла

Вдключення світла

Одесская жизнь

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Загорська, 1а, б, в, г, д, е, б, 3 - 37а, 4 - 34, 36а - 50, 41 - 63;

  • пер. Загорський, 5, 11а, 3 - 23, 10;

  • вул. Передова, 781/1, / 2, 802 - 816, 781 - 809;

  • вул. Бережна, 161 - 205, 104 - 146а, 146, 207 - 273, 150 - 184, 184в;

  • вул. Епіка, 26 - 32, 27 - 53, 27 - 53, 26 - 52;

  • пер. Арсенальний, 17 - 85/2, 10 - 58, 60 - 62;

  • пер. Красносельський, 2а, 14 - 18, 19;

  • вул. Крайова, 81, 83, 87;

  • пер. Орільський, 41, 51, 52, 64;

  • вул. Красносільська, 83д;

  • вул. Грінченка, 393 - 459, 338 - 384;

  • вул. Чернігівська, 81, 58 - 88, 25, 31 - 105, 4 - 54, 25, 31 - 73;

  • вул. Сафонова, 2;

  • вул. Петрозаводська, 191 - 215а, 184 - 206а;

  • вул. Онежская, 225, 227;

  • вул. Кемеровська, 1 - 31;

  • вул. Шовковична, 1 - 5, 7/1;

  • вул. Прянишникова, 1;

  • вул. Луговська, 1 - 101, 2 - 110;

  • вул. Новозаводська, 103;

  • вул. Каруни, 93, 95.

Самарський район:

  • вул. Пушкарская, 15 - 51, 12 - 44;

  • пер. Пушкарський, 3 - 7, 2 - 10;

  • вул. Томська, 213 - 249, 164 - 172.

Соборний район:

  • вул. Телевізійна, 2;

  • пр. Героїв Крут, 1;

  • вул. Героїв Крут, 1 3, 5;

  • пр. Яворницького, 7;

  • вул. Симферопольська, 2а;

  • узвіз Лоцманський, 1л, 3л, 4, 9а;

  • вул. Ляшко Попеля, 1.

Індустріальний район:

  • вул. Королевої, 14, 14а.

Шевченківський район:

  • пер. Вербицького;

  • вул. Синявського;

  • пер. Азіатський, 1, 2, 4;

  • вул. Ткаченко, 78;

  • вул. Манжури;

  • вул. Комбрига Петрова, 3, 5, 6, 17;

  • вул. Панікахи, 11, 17;

  • ж/м Тополя-3, 1;

  • вул. Кониського, 78 - 154, 107 - 193;

  • вул. Куп'янська, 2 - 54, 5 - 47;

  • вул. Заміська, 7 - 47, 6 - 88;

  • вул. Петлюри, 2 - 4, 1 - 7;

  • вул. Дегтярьова, 20 - 36;

  • вул. Курганівська, 31 - 49;

  • пер. Європейський, 1 - 7, 6 - 10;

  • вул. Сунична, 1 - 11, 6 - 14;

  • пер. Пластовская, 3 - 25, 2 - 42;

  • вул. Русанівська; 3 - 69, 2 - 50;

  • вул. Багрицького, 3 - 135, 74 - 118;

  • вул. Флотська, 74 - 118;

  • вул. Алексєєнко, 127 - 147;

  • вул. Савченко, 107 - 121;

  • пер. 1-й похилий, 2 - 14.

Центральний район:

  • пр. Яворницького, 88, 88а, 90;

  • вул. Мостова, 2, 2а, 4;

  • вул. Ярослава Мудрого, 25, 29, 35, 35а, 41, 43 - 49, 62.

Чечелівський район:

  • вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;

  • тупий. Чухновського, 39;

  • вул. Басейна, 85, 87;

  • вул. Амбулаторна, 4 - 44, 3 - 15;

  • вул. Балістична, 7 - 13, 26, 30, 32;

  • вул. Манісмановская, 15 - 69, 20 - 68;

  • вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78, 82, 84, 88a, 90, 94;

  • вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;

  • вул. П'ятихатки, 20.

Новокодацький район:

  • вул. Київська, 91 - 109;

  • проїзд. Ново-Козловський, 1 - 5, 2 - 14;

  • вул. Паралельна, 1 - 7;

  • вул. Корецького, 2 - 4;

  • вул. Криворізька, 70;

  • пер. Міцкевича, 17 - 27, 18 - 28;

  • вул. Велика Дієвська, 321/3, 323а, 327 - 409, 243 - 275, 321/1, 323, 283а - 287, 291 - 311, 315а, 319;

  • вул. Міцкевича, 24, 24а, 25 - 31;

  • вул. Куліша, 22 - 30, 30a, 27 - 35, 2 - 20, 21 - 23;

  • вул. Омська, 7 - 9, 18 - 22;

  • вул. Квіткова, 20, 22;

  • пр. Мазепи, 17, 25;

  • вул. Революційна, 28;

  • вул. Караваєва, 26 - 34;

  • вул. Дунаєвського, 31.

  • вул. Братська, 45 - 65, 46 - 56;

  • пер. Манежний, 1 - 31, 2 - 1, 8;

  • вул. Руднічая, 2 - 20, 5 - 31;

  • вул. Білецького, 4 - 42, 5;

  • вул. Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;

  • вул. Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;

  • вул. Батальйонна, 1 - 59, 2 - 36;

  • вул. Болятка, 1 - 45, 2 - 46;

  • пер. Батальйонний, 1 - 23, 26, 28;

  • вул. Широкий степ, 3 - 27;

  • вул. Похила, 1 - 71, 2 - 28;

  • вул. Нижня, 1 - 23, 2 - 10;

  • вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 22а;

  • вул. Доблесна, 230 - 234, 275 - 359, 243 - 253, 260 - 400;

  • пер. Казахський, 53.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Гагаріна в районі вулиці Казакова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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