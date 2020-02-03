У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У понеділок, 3 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Вдключення світла
Одесская жизнь
Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Загорська, 1а, б, в, г, д, е, б, 3 - 37а, 4 - 34, 36а - 50, 41 - 63;
пер. Загорський, 5, 11а, 3 - 23, 10;
вул. Передова, 781/1, / 2, 802 - 816, 781 - 809;
вул. Бережна, 161 - 205, 104 - 146а, 146, 207 - 273, 150 - 184, 184в;
вул. Епіка, 26 - 32, 27 - 53, 27 - 53, 26 - 52;
пер. Арсенальний, 17 - 85/2, 10 - 58, 60 - 62;
пер. Красносельський, 2а, 14 - 18, 19;
вул. Крайова, 81, 83, 87;
пер. Орільський, 41, 51, 52, 64;
вул. Красносільська, 83д;
вул. Грінченка, 393 - 459, 338 - 384;
вул. Чернігівська, 81, 58 - 88, 25, 31 - 105, 4 - 54, 25, 31 - 73;
вул. Сафонова, 2;
вул. Петрозаводська, 191 - 215а, 184 - 206а;
вул. Онежская, 225, 227;
вул. Кемеровська, 1 - 31;
вул. Шовковична, 1 - 5, 7/1;
вул. Прянишникова, 1;
вул. Луговська, 1 - 101, 2 - 110;
вул. Новозаводська, 103;
вул. Каруни, 93, 95.
Самарський район:
вул. Пушкарская, 15 - 51, 12 - 44;
пер. Пушкарський, 3 - 7, 2 - 10;
вул. Томська, 213 - 249, 164 - 172.
Соборний район:
вул. Телевізійна, 2;
пр. Героїв Крут, 1;
вул. Героїв Крут, 1 3, 5;
пр. Яворницького, 7;
вул. Симферопольська, 2а;
узвіз Лоцманський, 1л, 3л, 4, 9а;
вул. Ляшко Попеля, 1.
Індустріальний район:
вул. Королевої, 14, 14а.
Шевченківський район:
пер. Вербицького;
вул. Синявського;
пер. Азіатський, 1, 2, 4;
вул. Ткаченко, 78;
вул. Манжури;
вул. Комбрига Петрова, 3, 5, 6, 17;
вул. Панікахи, 11, 17;
ж/м Тополя-3, 1;
вул. Кониського, 78 - 154, 107 - 193;
вул. Куп'янська, 2 - 54, 5 - 47;
вул. Заміська, 7 - 47, 6 - 88;
вул. Петлюри, 2 - 4, 1 - 7;
вул. Дегтярьова, 20 - 36;
вул. Курганівська, 31 - 49;
пер. Європейський, 1 - 7, 6 - 10;
вул. Сунична, 1 - 11, 6 - 14;
пер. Пластовская, 3 - 25, 2 - 42;
вул. Русанівська; 3 - 69, 2 - 50;
вул. Багрицького, 3 - 135, 74 - 118;
вул. Флотська, 74 - 118;
вул. Алексєєнко, 127 - 147;
вул. Савченко, 107 - 121;
пер. 1-й похилий, 2 - 14.
Центральний район:
пр. Яворницького, 88, 88а, 90;
вул. Мостова, 2, 2а, 4;
вул. Ярослава Мудрого, 25, 29, 35, 35а, 41, 43 - 49, 62.
Чечелівський район:
вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;
тупий. Чухновського, 39;
вул. Басейна, 85, 87;
вул. Амбулаторна, 4 - 44, 3 - 15;
вул. Балістична, 7 - 13, 26, 30, 32;
вул. Манісмановская, 15 - 69, 20 - 68;
вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78, 82, 84, 88a, 90, 94;
вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;
вул. П'ятихатки, 20.
Новокодацький район:
вул. Київська, 91 - 109;
проїзд. Ново-Козловський, 1 - 5, 2 - 14;
вул. Паралельна, 1 - 7;
вул. Корецького, 2 - 4;
вул. Криворізька, 70;
пер. Міцкевича, 17 - 27, 18 - 28;
вул. Велика Дієвська, 321/3, 323а, 327 - 409, 243 - 275, 321/1, 323, 283а - 287, 291 - 311, 315а, 319;
вул. Міцкевича, 24, 24а, 25 - 31;
вул. Куліша, 22 - 30, 30a, 27 - 35, 2 - 20, 21 - 23;
вул. Омська, 7 - 9, 18 - 22;
вул. Квіткова, 20, 22;
пр. Мазепи, 17, 25;
вул. Революційна, 28;
вул. Караваєва, 26 - 34;
вул. Дунаєвського, 31.
вул. Братська, 45 - 65, 46 - 56;
пер. Манежний, 1 - 31, 2 - 1, 8;
вул. Руднічая, 2 - 20, 5 - 31;
вул. Білецького, 4 - 42, 5;
вул. Ясенева, 1 - 49, 2 - 80, 80а;
вул. Сковороди, 1 - 111, 2 - 124;
вул. Батальйонна, 1 - 59, 2 - 36;
вул. Болятка, 1 - 45, 2 - 46;
пер. Батальйонний, 1 - 23, 26, 28;
вул. Широкий степ, 3 - 27;
вул. Похила, 1 - 71, 2 - 28;
вул. Нижня, 1 - 23, 2 - 10;
вул. Цілинна, 1 - 15, 2 - 22а;
вул. Доблесна, 230 - 234, 275 - 359, 243 - 253, 260 - 400;
пер. Казахський, 53.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Гагаріна в районі вулиці Казакова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!