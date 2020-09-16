У Дніпрі померла остання в місті жінка-політв'язень

У Дніпрі у віці 88 років померла остання в місті жінка-політв'язень Марія Засіменко-Бонацька.

З 10-річного віку уродженка Рівненської області всіляко допомагала воїнам УПА. Вона була зв'язковою, провідницею по місцевості і навіть пропагандистом – переписувала для воїнів поезії українських класиків і власні патріотичні вірші, повідомляє "Радіо Свобода".

В одного із затриманих воїнів "гебісти" знайшли лист, написаний її рукою. За це 15-річна школярка була заарештована відразу на уроці української мови. Дівчину тримали у в'язниці цілий рік, після чого засудили до 10 років таборів із конфіскацією майна.

Повернувшись до України на милицях, Марія перемогла хворобу, здобула освіту, вийшла заміж і стала мамою трьох дітей. Жінка мріяла про кар'єру журналіста, однак через своє минуле їй довелося назавжди забути про цю професію. Клеймо "ворога народу" не дозволило Марії реалізовувати себе і як письменниці.

Засіменко-Бонацька була реабілітована в 1992 році. У 2019 році вона стала почесною гостею музейної виставки про дисидентів Дніпропетровщини. На заході їй вручили державну нагороду – Орден княгині Ольги.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, легенда електронної музики, один із засновників групи Silver Apples Саймеон Кокс помер у віці 82 років.

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