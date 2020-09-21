У Дніпрі помер ректор ДНУ

У понеділок, 21 вересня, на 75-му році життя помер ректор Дніпровського Національного університету імені Олеся Гончара Микола Поляков.

Інформацію OBOZREVATEL підтвердили в ректораті вишу. Відзначимо, що він очолював університет з 1998 року.

Микола Поляков народився в 1946 році. У 1971 році він закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. З 1989 по 1996 рік Поляков працював деканом цього факультету. У 1996-1998 роках він обіймав посаду проректора з навчальної роботи.

Поляков був одним з провідних вчених України в галузі досліджень рідин і газів. Він був нагороджений орденом "За заслуги" I, II і III ступенів, є повним кавалером цього ордена. 31 жовтня 2010 року Микола Поляков переміг на виборах до Дніпропетровської міської ради по мажоритарному одномандатному округу № 37.

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