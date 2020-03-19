У Дніпрі поліцейські "накрили" три борделі. Фото

У Дніпрі поліція припинила діяльність трьох борделів, які надавали свої послуги в режимі онлайн.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили вісім учасниць незаконного бізнесу. В ході операції було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і різну еротичну атрибутику, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У Дніпрі поліцейські накрили три борделі ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі поліцейські накрили три борделі ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі поліцейські накрили три борделі ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що користувачі інтернету почали активно шукати еротичний контент з тематикою китайського вірусу нового типу COVID-19. Зокрема, при введенні слова "коронавірус" на Pornhub їм пропонують понад 100 відеороликів.

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