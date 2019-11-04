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4 листопада • оновлено в 17:06
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У Дніпрі погіршиться погода: синоптики дали прогноз на 5 листопада

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У вівторок, 5 листопада, в Дніпрі очікується похмура погода. Днем буде сиро і прохолодно.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, на території Дніпропетровської області в цей день очікуються дощі.

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Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +17 градусів. Вночі температура повітря складе +9... +11 градусів.

Прогноз погоди на 5 листопада в Дніпрі

Прогноз погоди на 5 листопада в Дніпрі

ivbg.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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