У Дніпрі погіршиться погода: синоптики дали прогноз на 5 листопада

У вівторок, 5 листопада, в Дніпрі очікується похмура погода. Днем буде сиро і прохолодно.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, на території Дніпропетровської області в цей день очікуються дощі.

Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +17 градусів. Вночі температура повітря складе +9... +11 градусів.

Прогноз погоди на 5 листопада в Дніпрі ivbg.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

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