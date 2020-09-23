У Дніпрі подружжя торгувало психотропами з Росії під виглядом БАДів

У Дніпрі поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю перекрили канал контрабанди психотропів з Росії.

Збут медичних препаратів та БАДів, що містили психотропні речовини, відбувався через інтернет-магазин. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Злочинний бізнес організувала подружня пара з Дніпра. 48-річна жінка виконувала роль менеджера і пропонувала клієнтам придбати препарати для лікування різних хвороб, підвищення імунітету і схуднення. Чоловік виконував роль кур'єра і через поштову службу розсилав психотропи по всій Україні.

У Дніпрі поліцейські перекрили канал контрабанди психотропів з Росії. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Встановлено, що лікарські препарати містили в своєму складі психотропні речовини "сибутрамін" і "фенобарбітал". Вони були завезені до України контрабандою з Російської Федерації.

22 вересня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання, в гаражах та автомобілях учасників групи. В результаті вилучили 1,5 тис. таблеток, більше 300 ампул, конвалюти і коробки з лікарськими засобами під різними торговими марками, які містять психотропні речовини і обіг яких в Україні обмежений. Також поліцейські виявили майже півмільйона гривень, отриманих від їх продажу.

Збут препаратів та БАДів з психотропами відбувався через інтернет-магазин. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

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