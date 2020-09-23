Топтеми:

У Дніпрі подружжя торгувало психотропами з Росії під виглядом БАДів

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
1,1 т.
У Дніпрі подружжя торгувало психотропами з Росії під виглядом БАДів. Джерело: Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю перекрили канал контрабанди психотропів з Росії.

Збут медичних препаратів та БАДів, що містили психотропні речовини, відбувався через інтернет-магазин. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Злочинний бізнес організувала подружня пара з Дніпра. 48-річна жінка виконувала роль менеджера і пропонувала клієнтам придбати препарати для лікування різних хвороб, підвищення імунітету і схуднення. Чоловік виконував роль кур'єра і через поштову службу розсилав психотропи по всій Україні.

У Дніпрі поліцейські перекрили канал контрабанди психотропів з Росії.

Встановлено, що лікарські препарати містили в своєму складі психотропні речовини "сибутрамін" і "фенобарбітал". Вони були завезені до України контрабандою з Російської Федерації.

22 вересня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання, в гаражах та автомобілях учасників групи. В результаті вилучили 1,5 тис. таблеток, більше 300 ампул, конвалюти і коробки з лікарськими засобами під різними торговими марками, які містять психотропні речовини і обіг яких в Україні обмежений. Також поліцейські виявили майже півмільйона гривень, отриманих від їх продажу.

Збут препаратів та БАДів з психотропами відбувався через інтернет-магазин.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині колишній бойовик "ДНР" здався СБУ.

УкраїнаДніпро
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook