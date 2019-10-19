У Дніпрі подорожчає проїзд в електротранспорті: коли і наскільки

На сайті міської ради Дніпра з'явився проект рішення, який передбачає підвищення вартості проїзду в трамваях, тролейбусах і метро.

Якщо документ ухвалять, вартість однієї поїздки складе шість гривень (замість чотирьох) .Також подорожчають проїзні документи, повідомили на сайті міськради Дніпра.

Для того, щоб подорожчання відбулося, члени виконавчого комітету повинні проголосувати за документ. Ймовірно, це питання розглянуть на найближчій сесії міськради.

У Дніпрі подорожчає проїзд в електротранспорті Наше Місто

Проект рішення Сайт Дніпровської міської ради

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою і погрожував "набити їй морду". Інцидент стався в 37 маршрутці.

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