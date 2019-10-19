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19 жовтня • оновлено в 10:33
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У Дніпрі подорожчає проїзд в електротранспорті: коли і наскільки

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На сайті міської ради Дніпра з'явився проект рішення, який передбачає підвищення вартості проїзду в трамваях, тролейбусах і метро.

Якщо документ ухвалять, вартість однієї поїздки складе шість гривень (замість чотирьох) .Також подорожчають проїзні документи, повідомили на сайті міськради Дніпра.

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Для того, щоб подорожчання відбулося, члени виконавчого комітету повинні проголосувати за документ. Ймовірно, це питання розглянуть на найближчій сесії міськради.

У Дніпрі подорожчає проїзд в електротранспорті

У Дніпрі подорожчає проїзд в електротранспорті

Наше Місто

Проект рішення

Проект рішення

Сайт Дніпровської міської ради

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою і погрожував "набити їй морду". Інцидент стався в 37 маршрутці.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
подорожчання
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