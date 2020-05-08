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8 травня • оновлено в 13:28
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі почнуть збір плазми крові для ліків від COVID-19: скільки заплатять донорам

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У Дніпрі почнуть збір плазми крові для виробництва інноваційних ліків від коронавірусу COVID-19.

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Кров зможуть здати лише ті люди, які вилікувалися від захворювання. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, донорам будуть виплачувати по тисячі гривень за кожну здачу. Забором матеріалу займеться фармацевтична компанія "Біофарма".

У Дніпрі почнуть збір плазми крові для ліків від COVID-19

У Дніпрі почнуть збір плазми крові для ліків від COVID-19

versiya.info

"Зібрана плазма необхідна для виробництва інноваційних ліків в боротьбі проти коронавірусу, які розробляє міжнародний альянс великих фармакологічних компаній. Подробиці – найближчим часом", – написав Філатов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 7 травня на Дніпропетровщині підтвердили десятки нових випадків коронавірусу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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