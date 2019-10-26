У Дніпрі почався фестиваль вина та сиру

У суботу, 26 жовтня, в Дніпрі почався фестиваль вина та сиру.

Подія проходить в парку ім. Т. Г. Шевченка (центральний вхід, Палац культури ДНУ) і продовжиться 27 жовтня, передає пресслужба Дніпровського міської ради.

У Дніпрі проходить фестиваль вина та сиру (ілюстрація) moemisto.ua

У заході беруть участь понад 40 виробників з Дніпра та області, Запоріжжя, Києва, Кропивницького, Львова та Закарпаття.

На території фестивалю працює фуд-зона.

Представлені понад 100 найменувань різних авторських сирів, близько 30 оригінальних рецептів глінтвейну. Також проходять зустрічі з фермерами та дегустація.

Вхід на захід вільний.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі пройде акція "Чістодяка", учасники якої зможуть за допомогу в прибиранні в місті отримати приємні бонуси. Акція запланована на найближчу неділю, 27 жовтня.

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