Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі почався фестиваль вина та сиру

406 Читати матеріал російською

У суботу, 26 жовтня, в Дніпрі почався фестиваль вина та сиру.

Подія проходить в парку ім. Т. Г. Шевченка (центральний вхід, Палац культури ДНУ) і продовжиться 27 жовтня, передає пресслужба Дніпровського міської ради.

У Дніпрі проходить фестиваль вина та сиру (ілюстрація)

У Дніпрі проходить фестиваль вина та сиру (ілюстрація)

moemisto.ua

У заході беруть участь понад 40 виробників з Дніпра та області, Запоріжжя, Києва, Кропивницького, Львова та Закарпаття.

На території фестивалю працює фуд-зона.

Новини
Хмарно і без опадів: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

Представлені понад 100 найменувань різних авторських сирів, близько 30 оригінальних рецептів глінтвейну. Також проходять зустрічі з фермерами та дегустація.

Вхід на захід вільний.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі пройде акція "Чістодяка", учасники якої зможуть за допомогу в прибиранні в місті отримати приємні бонуси. Акція запланована на найближчу неділю, 27 жовтня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Тег
Фестиваль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel