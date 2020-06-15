У Дніпрі почали збір плазми для ліків від COVID-19: які умови і скільки платять

Збором плазми крові людей, які перехворіли на коронавірус, зайнялася українська біофармацевтична компанія "Біофарма плазма", яка відноситься до Міжнародного альянсу виробників препаратів з плазми COVID -19.

Кров зберуть і у жителів Дніпра, домовленість з адміністрацією міста компанія підтвердила на початку травня, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Це може прискорити розробку препарату, який допоможе хворим під час епідемії. Українські фахівці будуть працювати разом з провідними світовими вченими.

"Завдяки міському департаменту охорони здоров'я населення ми прагнемо об'єднувати зусилля з провідними виробниками, що займаються питанням створення можливих ліків для боротьби з епідемією. Якщо вийде – буде чудово. Якщо ні – все одно це буде внеском в науку", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час візиту на станцію переливання крові.

До фізичного здоров'я донорів суворі вимоги. Це відсутність ГРВІ протягом двох тижнів і негативні ПЛР тести на коронавірус. Донорам плазми для створення можливих ліків передбачена виплата в розмірі однієї тисячі гривень компенсації.

На станції переливання крові зможуть пройти тестування люди, які знаходяться в групі ризику: медики, прикордонники, поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні підтверджені вже 31 810 випадків інфікування коронавірусом