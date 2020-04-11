У Дніпрі почали виготовляти пакети для дихання хворим на коронавірус. Відео

У Дніпрі завод, який виробляв сміттєві пакети, почав випускати пакети для дихання.

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Завод замінив виробництво на прохання лікарів. Технологію дихальних пакетів згадали лікарі з Харкова, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дихальний пакет складається з прозорого мішка, який надягають на голову і прив'язують на шиї. Одна трубка заводить кисень в мішок, а інша – виводить вуглекислий газ після видиху.

Технологію сорокарічної давності згадали лікарі з Харківської обласної дитячої лікарні.

У Дніпрі почали виготовляти пакети для дихання ТСН

"Ми використовували цю технологію багато років. І проходило сотні пацієнтів і навіть тисячі пацієнтів. Це не врятує всіх, ні! Але для пацієнтів, у яких проміжний по тяжкості стан дихальної недостатності, яких ще можна не переводити на апарати штучної вентиляції легенів, для них ця технологія може підійти", – розповів лікар дитячої лікарні Володимир Корсунов.

Після призову медиків на експериментальне виробництво перевели лінію на заводі, який виробляв пакети для сміття і заморозки продуктів. Вартість одного комплекту не перевищує сотні гривень. Але всю цю продукцію лікарням дають абсолютно безкоштовно.

Вже є заявки від майже 80 лікарень з усієї України. На заводі запевняють, що при необхідності можуть за місяць виготовити девять мільйонів пакетів для дихання.

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