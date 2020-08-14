У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці. Фото

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці. Facebook/Sasha Shakirov

У Дніпрі почали розбирати будівлю річкового вокзалу.

Приміщення покинутого дніпровського річпорту готують до реконструкції. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив дніпрянин Олександр Шакіров (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці Facebook/Sasha Shakirov

Раніше повідомлялося, що на місці річкового вокзалу можуть побудувати сучасний бізнес-центр. Про це в Facebook писав архітектор Олексій Образцов.

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці Facebook/Alex Obraztsov

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці Facebook/Alex Obraztsov

За останніми ж даними, замість річпорту в Дніпрі з'явиться музей сучасного мистецтва. Про це повідомив голова Громадської ради при міськраді Дніпрі Геннадій Корбан під час Всеукраїнського архітектурного форуму. Цей захід відбувся в Дніпрі в грудні 2019 року в рамках програми мера Бориса Філатова "Культурна столиця".

"Будівля річпорту цікава, унікальна, тому це буде справжній музей сучасного мистецтва. Він буде дуже футуристично виглядати, буде дуже цікава будівля. Сьогодні компанія аукціону "Sotheby's" взялася супроводжувати і доповнювати колекцію цього музею. Це буде такий музей сучасного мистецтва, якого навіть немає в Києві", – розповів Геннадій Корбан.

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці Facebook/Sasha Shakirov

У Дніпрі почали розбирати будівлю річпорту: що буде на його місці Facebook/Sasha Shakirov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі почали будівництво нового моста через річку Шиянку.

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