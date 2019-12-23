У Дніпрі почали друкувати ракети на принтері: відео чудо-розробки

Дніпровські вчені оволоділи унікальною технологією виготовлення елементів космічних апаратів за допомогою 3D принтера.

Перший ракетоносій, надрукований в Дніпрі і зібраний в Штатах, запустять в космос вже на початку наступного року. Про це повідомляють Факти.

У Дніпрі почали друкувати ракети на принтері Колаж

Друк деталей на принтері дозволяє не тільки забезпечити їх високу якість при досить стислих термінах виготовлення, а й економно витрачати матеріал. Весь процес займає всього кілька днів, при цьому робота виконується автоматично.

Виробництвом деталей в Україні займається філія американської аерокосмічної компанії, головний офіс якої знаходиться в Остіні. У нашій країні вона поки єдина в своєму роді. Підприємство виготовляє ракетоносії для транспортування вантажів у космос. Запуск одного з таких американці планують вже в 2020 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні вперше випробували смертоносну ракету "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

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