У Дніпрі почали будівництво нового мосту: коли відкриють переправу

Аліна Рашевська Життя міста 08:40, 13.08.2020

На житловому масиві Ігрень в Дніпрі стартували роботи зі спорудження нового понтонного мосту через річку Шиянку.

Він розташується поруч зі старою пішохідною переправою, яка почала йти під воду. Про це повідомляє Інформатор.

На даний момент з одного боку річки фундамент для конструкції вже готовий. На протилежному березі для цього підготували опалубку. Своєї установки очікують 12 привезених понтонів. Найближчим часом придбають ще 16.

У Дніпрі почали будівництво нового мосту
інформатор
У Дніпрі почали будівництво нового мосту
інформатор

Старий міст частково розібрали. Зараз на місці працює човняр, який щодня з 6:00 до 22:00 абсолютно безкоштовно перевозить всіх бажаючих.

Будівництво нового понтонного мосту планують завершити в жовтні поточного року. Старий міст повністю демонтують.

У Дніпрі почали будівництво нового мосту
інформатор
У Дніпрі почали будівництво нового мосту
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 7-річний хлопчик потонув у свій день народження.

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Дніпро Життя міста

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