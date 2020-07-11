У Дніпрі побільшало заражених коронавірусом

Станом на ранок 11 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 544 особи, троє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 63 людини. 34 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У вкрай важкому стані хворих немає. Перемогти хворобу вдалося 481 жителю Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що рятувальники Дніпра попереджають про небезпеку. Центром по гідрометеорології в період з 11 по 12 липня оголошено попередження: на території Дніпра і області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.