У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на 3 липня в Дніпрі офіційно зареєстровано 523 випадки захворювання коронавірусом, 409 осіб одужали.

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Ще чотири пацієнта 21-й лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 114 осіб. Двоє людей – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 218 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Близький Схід перебуває на "критичному порозі" пандемії коронавіруса. Там зареєстровано понад мільйон підтверджених випадків COVID-19.