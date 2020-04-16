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16 квітня • оновлено в 13:21
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі побільшало заражених коронавірусом

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У Дніпропетровській області зафіксували вісім нових випадків COVID-19.

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Коронавірус підтвердили у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Петропавлівки, Покрова і Первомайська. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко, передає пресслужба відомства.

Ще 36 жителів Дніпропетровщини очікують результатів лабораторних досліджень.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

vgr.by

"На сьогодні в області маємо 82 випадки захворювання коронавірусом. Вчора COVID-19 підтвердили у трьох дніпрян і двох жителів Петропавлівки. Також по одному новому випадку зафіксували в Кривому Розі, Петропавлівці і Покрові", – зазначив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, стала відома справжня причина смерті пацієнта з коронавірусом в Дніпрі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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