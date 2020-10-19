У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 337 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 182 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 847 осіб. 439 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих перебувають у вкрай важкому стані, троє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 490 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 129 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Ізраїль після майже місяця локдауна почав послаблювати карантин. Цього разу скасування обмежень буде поступовим.