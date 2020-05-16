У Дніпрі після відкриття покупці "штурмували" продовольчий ринок: фото
У суботу, 16 травня, в Дніпрі на житловому масиві "Перемога" вишикувалися величезні черги біля продовольчого ринку "Лоцманський".
На вході ринку вимірюють температуру, також вимагають дотримання масочного режиму і соціальної дистанції, повідомляє "Наше Місто"
Саме через такі вимоги люди вишикувалися у величезні черги, щоб придбати свіжі продукти. Також очевидці повідомляють, що за умовами на території ринку має бути не більше 50 осіб.
"Черга на футбольний матч? Ні. За їжею ... Перемога, Лоцманський базар. Хвилин 20 стояли. Але сам факт! Написано: має бути 50 осіб всередині. Незрозуміла методика підрахунку тими, хто пропускає", – написав на своїй сторінці в Facebook Валерій Кравченко .
Також він повідомив, що люди прийшли на ринок, так як не задоволені якістю продуктів в супермаркетах.
"За продуктами стояли. За тими, яких немає в магазині. Молочні продукти і сир, наприклад, дуже сильно відрізняється у людей, які з сіл привозять, від тих, які в магазині продаються. Овочі також. Якість продуктів відрізняється і ступінь шкідливості", – додав Валерій Кравченко.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 травня дозволили роботу продовольчих ринків. Першими почали роботу ринки, які в змозі виконати всі санітарні норми.