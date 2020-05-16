У Дніпрі після відкриття покупці "штурмували" продовольчий ринок: фото

У суботу, 16 травня, в Дніпрі на житловому масиві "Перемога" вишикувалися величезні черги біля продовольчого ринку "Лоцманський".

На вході ринку вимірюють температуру, також вимагають дотримання масочного режиму і соціальної дистанції, повідомляє "Наше Місто"

Саме через такі вимоги люди вишикувалися у величезні черги, щоб придбати свіжі продукти. Також очевидці повідомляють, що за умовами на території ринку має бути не більше 50 осіб.

Люди вишикувалися у величезну чергу за продуктами Наше Місто

"Черга на футбольний матч? Ні. За їжею ... Перемога, Лоцманський базар. Хвилин 20 стояли. Але сам факт! Написано: має бути 50 осіб всередині. Незрозуміла методика підрахунку тими, хто пропускає", – написав на своїй сторінці в Facebook Валерій Кравченко .

Також він повідомив, що люди прийшли на ринок, так як не задоволені якістю продуктів в супермаркетах.

Люди вишикувалися у величезну чергу за продуктами Наше Місто

"За продуктами стояли. За тими, яких немає в магазині. Молочні продукти і сир, наприклад, дуже сильно відрізняється у людей, які з сіл привозять, від тих, які в магазині продаються. Овочі також. Якість продуктів відрізняється і ступінь шкідливості", – додав Валерій Кравченко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 травня дозволили роботу продовольчих ринків. Першими почали роботу ринки, які в змозі виконати всі санітарні норми.