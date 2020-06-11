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11 червня • оновлено в 09:48
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі після спаду знову зросла кількість випадків COVID-19

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Станом на ранок 11 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 452 людини, двоє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 143 особи. 54 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Коронавірус у Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі

vizit.ks.ua

Троє хворих перебувають у тяжкому стані. Їх підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 309 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що люди з коронавірусом найбільш заразні в перші дні захворювання. Саме в цей період в організмі людини спостерігається найбільша концентрація вірусу.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

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