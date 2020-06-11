У Дніпрі після спаду знову зросла кількість випадків COVID-19

Станом на ранок 11 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 452 людини, двоє з них – за останню добу.
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На даний момент на лікуванні перебувають 143 особи. 54 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Коронавірус у Дніпрі
vizit.ks.ua
Троє хворих перебувають у тяжкому стані. Їх підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Перемогти хворобу вдалося 309 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що люди з коронавірусом найбільш заразні в перші дні захворювання. Саме в цей період в організмі людини спостерігається найбільша концентрація вірусу.
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