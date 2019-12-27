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27 грудня • оновлено в 12:51
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Софія Ковнір

У Дніпрі після Нового року подорожчає проїзд: озвучена нова ціна

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У Дніпрі з 3 січня подорожчає проїзд в електротранспорті.

Так, в трамваях, тролейбусах і метро за проїзд доведеться платити 6 гривень, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

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Подорожчання проїзду в Дніпрі

Подорожчання проїзду в Дніпрі

Згідно з рішенням виконкому, в електротранспорті будуть діяти проїзні квитки, а також пільгові посвідчення.

Подорожчання проїзду

Подорожчання проїзду

Пресслужба Дніпровської міської ради

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Подорожчання проїзду

Подорожчання проїзду

Пресслужба Дніпровської міської ради

Подорожчання проїзду

Подорожчання проїзду

Пресслужба Дніпровської міської ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав обнадійливий прогноз на Новий рік в Дніпрі.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
цены транспорт
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