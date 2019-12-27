У Дніпрі після Нового року подорожчає проїзд: озвучена нова ціна

У Дніпрі з 3 січня подорожчає проїзд в електротранспорті.

Так, в трамваях, тролейбусах і метро за проїзд доведеться платити 6 гривень, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Подорожчання проїзду в Дніпрі

Згідно з рішенням виконкому, в електротранспорті будуть діяти проїзні квитки, а також пільгові посвідчення.

Подорожчання проїзду Пресслужба Дніпровської міської ради

Подорожчання проїзду Пресслужба Дніпровської міської ради

Подорожчання проїзду Пресслужба Дніпровської міської ради

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