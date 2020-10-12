У Дніпрі після капремонту запрацювало відділення Лівобережного управління соціального захисту населення в Самарському районі

Лівобережне управління соціального захисту населення в Самарському району, що на 20-річчя Перемоги, 51, почало приймати дніпрян після капітального ремонту. Серед іншого тут улаштували затишний опенспейс з інформатором, де відвідувачів консультують, комфортну зону очікування з різними інформаційними матеріалами, зразками заповнення документів.

Окрім того, для зручності батьків зроблено і дитячий куточок, де вони можуть залишити своїх дітей на час спілкування з адміністратором. Управління цілком пристосоване для людей з інвалідністю. Про це розповіла начальниця Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Світлана Котищук.

"Приміщення нашого відділення вже вкрай потребувало ремонту. Одна з ключових ідей – застосувати інноваційний підхід до такого приміщення, де постійно відбувається приймання громадян. Серед іншого зроблено велику, світлу і відкриту залу з приємним і простим дизайном, тобто повна протилежність традиційній моделі вузьких коридорів і закритих кабінетів. Створено умови для осіб з особливими потребами та інвалідністю", – зазначила Котищук.

Зі свого боку, заступник міського голови, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний зазначив: "Минулого тижня відкрили оновлене приміщення Правобережного управління соціального захисту населення в Новокодацькому районі міста, сьогодні в Самарському. Попереду відкриття відділень у Соборному й Індустріальному районах. Оптимізація надання послуг не закінчується. У планах впровадити новий програмний комплекс для більш якісного та швидкого обслуговування містян завдяки автоматизації процесів. А також початок створення "прозорих офісів" для адмінпослуг".

Довідка. Управління соціального захисту населення протягом року приймають понад 300 тис. громадян. Лівобережне управління соціального захисту населення обслуговує близько 125 тис. мешканців на рік, з яких майже 25 тис. – Самарське відділення.