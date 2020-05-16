У Дніпрі після декількох днів спаду зафіксовано зростання випадків COVID-19
Станом на ранок 16 травня в Дніпрі зафіксовано 12 нових випадків зараження короновірусом.
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Всього з початку епідемії виявлено 305 випадків COVID-19, повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
На даний момент на лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах знаходиться 228 осіб. Також повідомляється про новий летальний випадки в результаті захворювання на коронавірус.
У важкому стані зараз перебувають шість осіб, з них чотири – на апараті штучної вентиляції легенів. 74 людини на даний момент вже вилікувалися від коронавірусу.
За даними Міністерства охорони здоров'я України в Дніпропетровській області станом на ранок 16 травня всього зафіксовано 806 випадків зараження коронавірусом.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі число заражених коронавірусом перевищило 300 осіб. Двоє людей перебували у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів.