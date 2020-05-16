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16 травня • оновлено в 17:04
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Ігор Кравченко

У Дніпрі після декількох днів спаду зафіксовано зростання випадків COVID-19

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Станом на ранок 16 травня в Дніпрі зафіксовано 12 нових випадків зараження короновірусом.

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Всього з початку епідемії виявлено 305 випадків COVID-19, повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

На даний момент на лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах знаходиться 228 осіб. Також повідомляється про новий летальний випадки в результаті захворювання на коронавірус.

У важкому стані зараз перебувають шість осіб, з них чотири – на апараті штучної вентиляції легенів. 74 людини на даний момент вже вилікувалися від коронавірусу.

У місті зафіксовано новий летальний випадок від коронавірусу

У місті зафіксовано новий летальний випадок від коронавірусу

pravda.com.ua

За даними Міністерства охорони здоров'я України в Дніпропетровській області станом на ранок 16 травня всього зафіксовано 806 випадків зараження коронавірусом.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

У Дніпрі після декількох днів спаду зафіксовано зростання випадків COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі число заражених коронавірусом перевищило 300 осіб. Двоє людей перебували у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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