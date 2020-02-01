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1 лютого • оновлено в 13:57
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У Дніпрі піймали чоловіка, який побив медпрацівника швидкої допомоги. Фото

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У суботу, 31 січня, в Дніпрі патрульні виявили чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень медпрацівникові.

20 січня в поліцію звернувся працівник "швидкої", який повідомив, що йому просто на вулиці завдав тілесних ушкоджень колишній пацієнт лікарні. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

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По гарячих слідах кривдника не вдалося виявити. Але в ході розшукових заходів, відпрацьовуючи декілька адрес можливого місцезнаходження порушника, полійейські вияви його. Чоловіка попросили проїхати в Новокодацкое відділення поліції і розповісти слідчому про обставини побиття медпрацівника.

Виявлено чоловік, який побив медпрацівника

Виявлено чоловік, який побив медпрацівника

Прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі цинічно пограбували машину швидкої допомоги. Невідомі розбили скло в машині і вкрали діагностичне обладнання, сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом.

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