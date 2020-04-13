У Дніпрі підтвердили нові випадки COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 08:05, 13.04.2020

Станом на вечір неділі, 12 квітня, в Дніпропетровській області зафіксовано 60 випадків коронавірусної хвороби.

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Ще два нові випадки підтвердили в Дніпрі. Всього зареєстровано 205 підозр на COVID-19, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

У Дніпрі підтвердили нові випадки COVID-19

Крім того, за день лабораторно було отримано 128 негативних результатів тесту на коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Японії виявили, що препарат для лікування ВІЛ-інфекції "Нелфінівір" блокує розмноження коронавірусу.

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