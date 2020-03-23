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23 березня • оновлено в 15:10
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Карина Бондаренко

У Дніпрі підозрюють коронавірус у 19 пацієнтів

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За минулі вихідні в Дніпрі з ознаками гострих респіраторних інфекцій та грипу звернулось 843 людини. Станом на неділю, 22 березня, коронавірус підозрювали у 19 осіб.

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На даний момент тільки у двох з них підтверджено наявність COVID-19, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради. Негативні результати отримали 13 осіб, чотири ще чекають відповіді.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

Объектив

"Щоб виключити поширення і виникнення вогнища коронавірусної інфекції, хворі з іншою інфекційною патологією, що знаходилися в 21-й лікарні, переведені в інші заклади охорони здоров'я відповідно до алгоритмів дій медиків", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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