У Дніпрі підозрюють коронавірус у 19 пацієнтів

За минулі вихідні в Дніпрі з ознаками гострих респіраторних інфекцій та грипу звернулось 843 людини. Станом на неділю, 22 березня, коронавірус підозрювали у 19 осіб.

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На даний момент тільки у двох з них підтверджено наявність COVID-19, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради. Негативні результати отримали 13 осіб, чотири ще чекають відповіді.

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"Щоб виключити поширення і виникнення вогнища коронавірусної інфекції, хворі з іншою інфекційною патологією, що знаходилися в 21-й лікарні, переведені в інші заклади охорони здоров'я відповідно до алгоритмів дій медиків", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції.

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